Vodáci sa vrátili, ale doma voda netečie

Z francúzskeho ostrova Reunion sa vrátili domov mikulášski reprezentanti vo vodnom slalome kajakár Jakub Grigar, kanoista Alexander Slafkovský a ich tréner Stanislav Gejdoš.

17. mar 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vodáci, tak ako každý rok, na prípravu do novej sezóny odchádzajú za teplom do ďalekých krajín a nebolo to inak ani tento rok. Po niekoľkých týždňoch strávených na ostrove Reunion, kde prebiehala špeciálna príprava na vode, sú po náročnej ceste už doma, kde musia momentálne prečkať dobrovoľnú niekoľko- dňovú karanténu.



Na diaľku sme sa spojili s hlavným trénerom vodákov (Grigara, Slafkovského) Stanislavom Gejdošom, aby zhodnotil toto prípravne sústredenie, ktoré na tomto mieste prebiehalo po prvý- krát.



„Aj keď sme išli viac-menej do neznáma, pretože tento ostrov bol pre nás novinka, musím povedať, že nás ohromil čo sa tréningových podmienok týka. A i celý tréningový priebeh bol na vysokej úrovni. Takže s prípravou sme nadmieru