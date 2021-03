Most v Liptovskej Ondrašovej je prakticky v havarijnom stave

Nenápadný most ponad Jalovčianku je súčasťou cesty druhej triedy, ktorá je zároveň hlavný ťah z Liptova na Oravu a ďalej na Poľsko, prechádzajú po nej tisíce áut smerujúcich do akvaparku, k priehrade. Z posudku z roku 2018 je zrejmé, že most je poškodený.

18. mar 2021 o 8:15 Ľubica Stančíková

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

 Most na ceste do akvaparku, ročne po ňom prejdú viac ako 4 milióny áut. (Zdroj: (MSÚ LM))