Ružomberok: Pre covid pozitívnych má vojenská nemocnica nonstop urgent

Nikdy nebolo v ružomberskej nemocnici toľko pacientov s koronavírusom ako teraz. A nikdy ich toľko nezomieralo.

19. mar 2021 o 8:33 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Kritická situácia bola v ružomberskej vojenskej nemocnici v septembri a októbri, keď hospitalizovali pacientov najmä z Oravy. Vtedy ich bolo približne 60 až 62. Na začiatku marca leží s koronavírusom v nemocnici v Ružomberku najviac ľudí od vypuknutia pandémie, je ich približne 80.

V nemocnici zomrelo na koronavírus len od 1. do 10. marca 16 ľudí. Za celý február ich bolo pritom 18. Krivka má stúpajúci charakter aj v počte hospitalizácií, aj v počte úmrtí.

Situácia sa v Liptove zhoršuje v ostatných týždňoch, kým napríklad ružomberská nemocnica v lepších časoch pomáhala aj iným nemocniciam a prijímala pacientov aj z iných regiónov, teraz tak už nerobí. 81 pacientov, ktorí sú aktuálne v nemocnici, sú všetko ľudia z nášho regiónu.

Urgentný príjem je rozdelený na biely a červený

Pozitívni pacienti z okresu Ružomberok, ktorí majú ťažší priebeh ochorenia a nevedia sa dostať k potrebnej pomoci, chodia na urgentný príjem do vojenskej nemocnice.

Takto vyzerá vstup do covidového urgentného príjmu vo vojenskej nemocnici. (zdroj: (ÚVN RK))

Nie je to práve najšťastnejšie, pretože ak človek pozitivitu zamlčí, mieša sa s ostatnými ľuďmi, ktorí majú napríklad žlčníkový záchvat. Okrem toho službukonajúci lekár a zdravotné sestry musia potom dezinfikovať celý urgent, pacienti musia čakať.

Od novembra vlaňajšieho roka má ružomberská nemocnica urgent rozdelený. Jedna ambulancia slúži pacientom, ktorí covid nemajú, druhá a viditeľne označená ambulancia je určená pozitívnym ľuďom s komplikáciami, ktoré im ochorenie spôsobuje.

Interná ambulancia na oddelení urgentného príjmu sa nachádza v budove. Je riadne označená, pacienti do nej dokonca vchádzajú cez dezinfekčný tunel. Ak by ľudia covidovú ambulanciu nevedeli nájsť, po vstupe do vestibulu budovy ich usmerní personál na recepcii.