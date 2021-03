Skúsenosti Liptákov s liečbou

Kde našli alebo nenašli ľudia pomoc.

19. mar 2021 o 8:36 (red)

Katarína U.: Pri korone som mala teplotu 38,5 dva dni, únava a bolesť svalov, kašeľ pretrvávajúci už druhý mesiac. Mala som nádchu, stratu chuti a čuchu. Mojej obvodnej lekárke som sa za štyri dni od pozitivity nedovolala. Odpísala až na e mail. Užívala som len paralen, vitamíny a sirup od kašľa. Lekár vás má na háku.

Karol S.: Nevedel som dýchať, zobudil som sa na to, že sa neviem nadýchnuť. Bol som na covid oddelení v Liptovskom Mikuláši. Absolútne profesionálny prístup, komplet vyšetrenie, röntgen, odber krvi, EKG. Infúzia zabrala. Mal som obojstranný zápal pľúc. Antibio-tiká zabrali po druhej dávke, momentálne som ok, ale lieky beriem ďalej. Bol to hrozný stav, treba si dávať pozor, neprajem to ani nepriateľom.

Richard G.: Ja som síce po nemocniciach v živote moc nechodil, ale covid ma tiež dostal na covidové oddelenie. Úžasný prístup celého oddelenia. Neustále so mnou niečo robili. Od rána do noci. Možno každú pol hodinu boli pri nás v izbe. Zmerať tlak, saturáciu, zobrať krv, zapojiť infúziu alebo sa len spýtať, ako vám je. Nikto nefrflal, všetci v dobrej nálade. Proste skvelá starostlivosť a skvelá partia. Ďakujem im za pomoc.

Alena L.: Prvé dni som mala teplotu 39, potom 38 stupňov a to trvalo asi desať dní. Mala som neskutočné bolesti, stratila som čuch aj chuť, bolela ma hlava. Lekár so mnou komunikoval cez telefón, poradil a predpísal antibiotiká a vitamíny. Nebol problém sa mu dovolať.

Ľubica S.: Ešte bojujem s covidom. S lekárkou mám dobrú skúsenosť, predpísala mi antibiotiká, poslala ma na röntgen, pravidelne si voláme. Nie je pravda, že sa obvodní lekári nesnažia liečiť.

Simona F.: Nám počas korony odmietli dcérku vyšetriť. Mala v ten deň rok a doktorka nás cez okno poslala preč, že kašeľ a teplota nie je na pohotovosť a že či si uvedomujeme, koľko práce im dá sa obliecť a ísť po nás a pozrieť sa na dcéru. Pozdravujem doktorku, ktorá si potrebovala asi vypiť kávu.

Ján H.:So svojou obvodnou lekárkou som sa nevedel spojiť. Dvakrát som skončil v nemocnici, ale vždy som volal dopredu. Prvý raz som mal zápal pľúc, druhý raz tlak 200 na 120. Lekári v nemocnici so mnou zakaždým prešli môj zdravotný stav. Urobili mi vyšetrenia, dostal som infúzie, nastavili mi liečbu, povzbudili ma. Aj sestry boli perfektné. Som im ozaj veľmi vďačný. Podľa mojej skúsenosti sú slabým miestom obvodní lekári.

Ak by sa začala liečba hneď pri prvých príznakoch, veľa ľudí by nemuselo do nemocnice.