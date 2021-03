Petra Vlhová získala historický veľký glóbus

Petra Vlhová získala veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Je to bezprecedentný úspech slovenského športu, nik iný nevyhral celosezónny seriál v zimnom olympijskom odvetví.

20. mar 2021 o 14:46 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŚ, Lenzerheide. V prípade zjazdového lyžovania ide navyše o jeden z najmasovejších a najatraktívnejších športov s obrovskou konkurenciou tímov zo všeobecne najvyspelejších krajín sveta.



Petra Vlhová v úvode sezóny jasne dominovala a dlho viedla aj pri čiastočnom poklese formy. Postupne sa striedali jej najväčšie sezónne rivalky od Talianky Marty Bassinovej cez Švajčiarku Michelle Gisinovú až po ďalšiu reprezentantku alpskej veľmoci Laru Gutovú-Behramiovú. Tá po MS prevzala na konci februára dokonca vedenie v seriáli a vďaka trojici kĺzavých súťaží si vybudovala väčší náskok. Vlhová jej to však aj s "úrokmi" vrátila v nasledujúcich štyroch technických súťažiach. Kľúčové boli nielen jej dve víťazstvá a celkovo zisk 312 zo 400 možných bodov, ale aj priamy súboj v obrovskom slalome. Majsterka sveta v ňom neuspela, naopak Vlhová si z Jasnej odniesla emotívny triumf a do Are si pribalila sebadôveru.



Vo Švédsku slovenská lyžiarka vyhrala prvý slalom a dostala sa opäť na čelo celkovej klasifikácie SP. Časť tých "úrokov" pridala v druhej súťaži parádnou stíhacou jazdou po pokazenom prvom kole a 8. miestom si 32 bodmi vylepšila náskok pred finálovým týždňom na 96 bodov. V Lenzerheide zjazd i super-G počasie odpísalo, čo v papierových okolnostiach vzalo šancu zobrať veci aspoň sčasti do vlastných rúk Gutovej-Behramiovej. No Petra Vlhová sa dostala síce do štatisticky výhodnej, ale aj do psychologicky náročnej pozície. Ak nechcela zisk potrebných 5 bodov (vo finále minimálne 16 za 15. miesto) nechať na nedeľný obrovský slalom, potrebovala toto minimum zobrať v sobotnom slalome. V ňom však musela riskovať, keďže tesne viedla v boji o obhajobu malého glóbusu. Napokon sa táto tajnička rozlúštila v podstate na začiatku prvého kola, keď spravila veľkú chybu a do druhej jazdy išla s priepastnou stratou. Malý glóbus bol za štandardných okolností nedosiahnuteľný a Vlhová v 2. kole ani nešla vo formáte pokusu o malý zázrak. S prehľadom však išla v línii toho veľkého a vo veku 25 rokov rokov dobyla "zjazdársky Olymp".

