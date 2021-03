Opravujú zosuv cesty

Dôvodom bolo pravdepodobne dlhodobé podmáčanie pôdy.

21. mar 2021 o 9:12 Martin Pavelek

LÚČKY. Zosuv obecnej cesty, ktorý sa vytvoril v centre dediny už pred niekoľkými

rokmi, sa začal v poslednej dobe čoraz viac aktivovať.

Hrozilo, že skončí aj s poškodeným oporným múrom v súkromnom dvore pod ňou. Situácia dospela do kritického štádia.

„Havarijný stav riešime intenzívne od minulého roku,“ povedal starosta Branislav Hrbček. „Keby sme to nechali tak, netrvalo by dlho a škody by boli veľké.“