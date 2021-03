Liptáčka prepisuje históriu. Získala veľký krištáľový glóbus

Petre Vlhovej a jej tímu prinieslo 1416 bodov prvenstvo v celkovom poradí SP.

21. mar 2021 o 19:40 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOV. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová rozšírila zbierku svojich úspechov o najhodnotnejšiu sezónnu trofej. Veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári jej doma v Liptovskom Mikuláši pribudne k malým glóbusom, ktoré v minulej zime získala za slalom a paralelné disciplíny.



Dvadsaťpäťročná Vlhová olemovala tohto sezónnu cestu za ďalším historickým triumfom pre slovenský šport víťazstvami v šiestich pretekoch. V novembri sa radovala v dvoch slalomoch vo fínskom Levi, ako aj paralelnej súťaži v rakúskom Lechu. Po Novom roku vyhrala slalom v Záhrebe, emotívne víťazstvo slávila v obrovskom slalome na domácom snehu v Jasnej a ďalší dôležitý krok spravila v prvom z dvoch slalomov v Are. Švédske stredisko je jej zasľúbené, dosiahla v ňom prvý aj zatiaľ posledný 20. triumf na podujatiach SP a pred dvoma rokmi sa tam stala majsterkou sveta v „obráku“. Okrem toho má na svetových šampionátoch na konte štyri strieborné a jednu bronzovú medailu. Na kov zatiaľ čaká na zimných olympijských hrách, jej najlepší výsledok je piata priečka v alpskej kombinácii z Pjongčangu 2018, no to sa môže zmeniť už v budúcej sezóne, ktorej vrcholom budú ZOH v Pekingu.

O glóbuse rozhodol už sobotňajší slalom

Petra Vlhová obsadila v sobotnom slalome Svetového pohára šiestu priečku. Týmto umiestnením na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide si zaistila titul celkovej víťazky SP. Zaostala o 3,15 sekundy za víťaznou Rakúšankou Katharinou Lienbsergerovou, ktorá získala malý glóbus. Druhá skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+1,24 s) a tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+1,95 s).



Vlhová mala pred nedeľným záverečným obrovským slalomom už nepreklenuteľný 136-bodový náskok pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá v sobotu neštartovala. „Ani si to momentálne neuvedomujem, pretože som trošku sklamaná zo slalomu. Veľký glóbus je veľká drina, absolvovala som celý ročník okrem zjazdu na MS. V prvom rade sa chcem poďakovať môjmu tímu, bez neho by som nedokázal získať veľký glóbus. Bol to náš cieľ od začiatku sezóny.“

„Sú to zmiešané pocity, mrzí nás slalom, aj keď to v tejto sezóne nebol náš najväčší cieľ. Máme však doma veľký glóbus a to sú príjemné pocity. Išli sme si za ním od pretekov k pretekom, dnes sme potrebovali dôjsť do pätnásteho miesta. Celý tím na čele s Liviom Magonim odviedol veľmi dobrú prácu, je neskutočný tréner,“ povedal Vlhovej brat Boris. Emócie lomcovali aj talianskym koučom: „Zažil som to s Tinou Mazeovou, ale teraz je to intenzívnejšie, lebo som hlavný tréner. Začali sme spolu pred piatimi rokmi, keď som sa stretol s rodinou Vlhovcov. Začali sme písať tento príbeh a teraz sme ho naplnili. Dnes je realita, že Petra je najlepšia na svete. Od rána sme vedeli, že to budú ťažké preteky, snažil som sa chrániť tím pred nervozitou.“



Výsledky slalomu SP v Lenzerheide:

1. Katharina Liensbergerová (Rak.) 1:49,77 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,24 s, 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,95, 6. Petra VLHOVÁ (SR) +3,15,

Nedeľa a obrovský slalom ukončil náročnú sezónu

Nedeľný obrovský slalom znamenal pre Vlhovú posledný tohtoročný štart v seriáli kolotoča svetového pohára v tohtoročnej sezóne. V ňom Vlhová obsadila jedenástu priečku. Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide zaostala o 2,88 sekundy za víťaznou Novozélanďankou Alice Robinsonovou. Na druhom mieste skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,28 s) a tretia bola Slovinka Meta Hrovatová (+0,48 s).

Ako povedala Petra po dojazde oboch jázd: "Bolo to s vypätím posledných síl."

Výsledky obrovského slalomu SP v Lenzerheide:

1. Alice Robinsonová (N. Zél.) 2:19,48 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,28 s, 3. Meta Hrovatová (Slov.) +0,48,..., 11. Petra VLHOVÁ (SR) +2,88

Konečné poradie SP (po 31 súťažiach):

1. VLHOVÁ 1416 bodov, 2. Lara Gutová-Behramiová 1256, 3. Michelle Gisinová (obe Švaj.) 1130, 4. Shiffrinová 1075, 5. Liensbergerová 903,

Konečné poradie v slalome (9):

1. Liensbergerová 690, 2. Shiffrinová 655, 3. VLHOVÁ 652, ...,10. Martina Dubovská (ČR) 188



Konečné poradie v obrovskom slalome (8):

1. Bassinová 546, 2. Shiffrinová 420, 3. Worleyová 391, ..., 6. VLHOVÁ 342,

Konečné poradie v super-G (6):

1. Gutová-Behramiová 525 bodov, 2. Brignoneová 323, 3. Suterová 310,..., 5. Ester Ledecká (ČR) 236,..., 8. VLHOVÁ 158,

Konečné poradie v zjazde (7):

1. Goggiová 480, 2. Suterová 410, 3. Gutová-Behramiová 383,... 12. VLHOVÁ 164

K obrovskému úspechu Petre Vlhovej gratulovali aj Liptovský popredný športovci:



Michal Martikán, olympijský víťaz vo vodnom slalome: „Je to veľká inšpirácia aj pre ostatné odvetvia. Je to dôkaz, že aj u nás sa dajú dosiahnuť veľké úspechy.“



Elena Kaliská, olympijská víťazka vo vodnom slalome: „Je to úžasné a neskutočné. Petra išla do každých pretekov naplno a od začiatku smerovala za svojím snom. Má môj veľký obdiv. Patrí jej veľká gratulácia. Opäť sme sa zviditeľnili. Svet musí počítať aj s takou malou krajinou, ako je Slovensko.“



Alexander Slafkovský, trojnásobný víťaz SP vo vodnom slalome: „Je to historický úspech. Z malého Slovenska prišlo jedno dievča a zdolalo svetové lyžiarske veľmoci. Asi sa ostatné krajiny škrabú za uchom a pýtajú sa, kde spravili chybu.“

Vlhová zarobila na prémiách vyše 400.000 eur, viac má len Gutová

Petra Vlhová ako celková víťazka Svetového pohára zarobila na prémiách v sezóne 2020/2021 dokopy 444.501 švajčiarskych frankov (401.682 eur).

Poradie zárobkov na prémiách v sezóne 2020/21 vo švajčiarskych frankoch:

ženy: 1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 485.091, 2. Petra VLHOVÁ (SR) 444.501, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 410.978,53,

Poradie úspešnosti značiek:

1. Head 6975 b, (muži 3860/ženy 3115), 2. Rossignol 6570 (2450/4120), 3. Atomic 5380 (2930/2450), 4. Salomon 2075 (740/1335), 5. Stöckli 1185 (1010/175), 6. Fischer 1015 (760/255)

