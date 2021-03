Niekoľkonásobný majster sveta a Európy s Covidom

„Koronavírus oslávil svoje ročné výročie svojsky, medzi pozitívnymi som sa ocitol aj ja,“ začal svoje rozprávanie Pavel Balážik, ovenčený niekoľkými titulmi majstra sveta v silovom trojboji.

22. mar 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Šiel som na obligátny test, práve tak obligátne som už strkal test do ruksaku, keď som len tak zo zvyku pozrel, či ho dobre vypísali, resp. či je môj. A vtom v kolónke zazriem výsledok POZITÍV. Bolo to pre mňa celkom šokové zistenie toho dňa (6. 3.). Tak som teda bežal rýchlo za pracovníkom z odberného miesta, či sa náhodou nepomýlili. On že nie. A vzápätí odpovedal protiotázkou, či viem, čo robiť. Tak sa teda začala moja covid odysea,“ začal svoje rozprávanie Pavel Balážik.

Ešte v deň testu trénoval

Hneď nato, ako sa dozvedel, že je pozitívny, kontaktoval svojho obvodného lekára a obvolal ľudí, s ktorými sa v posledných dňoch stretol. Podľa jeho slov sa necítil vôbec zle i napriek tomu, že virulentná dávka bola asi poriadna, keďže mu test doniesli už v priebehu 5 minút, čo sa stáva, ak je nálož väčšia.

„V príprave na tohtoročný súťažný ročník padali rekordy. Ešte týždeň dozadu som dal životné maximum 102,5 kg na benchpress. A len pár dní pred detekciou a i v ten deň, keď som bol už pravdepodobne pozitívny, padlo 160 kg v troch opakovaniach. Teda dostal som sa konečne k číslam, ktoré som nedosiahol od toho nešťastného zrazenia, ktoré sa mi stalo v roku 2014,“ zhodnotil svoj fyzický stav v období testu.



Aj preto bol silák voči výsledku nedôverčivý. Jeho jediný symptóm bola mierna bolesť hrdla, ktorú si však vysvetľoval len tým, že pár dní pred- tým behal pri tréningu len v kraťasoch a na ďalší deň ho zas na bicykli chytil sneho-dážď s vetrom. Celý týždeň bol prakticky v pohybe, bez obmedzenia kvôli počasiu.

A ešte v deň testu trénoval dokonca vo vysokých pulzoch 160 – 180. A to by sa u neho, ako povedal, malo už prejaviť zvýšenou dýchavičnosťou, ak je človek nakazený. A potom prišiel ten výsledok testu.

Dôležitá je strava a pohyb

