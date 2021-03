V piatok začnú búrať most na liptovskej diaľnici, stihnúť to chcú za noc

V úseku pri Liptovskom Hrádku úplne zastavia dopravu. Výrazné obchádzky sa dotknú najmä miestnej dopravy.

24. mar 2021 o 11:05 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Národná diaľničná spoločnosť začína s búraním poškodeného diaľničného mosta pri Liptovskom Hrádku. "Už tento piatok od 18. hodiny sa začnú búracie práce na moste Podbanské, trvať budú do soboty rána, zhruba do 6. hodiny," informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Už v piatok úplne uzavrú úsek diaľnice D1 v oboch smeroch. Uzavrú aj cestu druhej triedy, ktorá je pod mostom a spája Liptovský Peter s Vavrišovom a ďalšími obcami v smere na Podbanské.

Cestu druhej triedy by mali uzavrieť v piatok o 6. hodine ráno, diaľnicu v ten istý deň, ale o 18. hodine podvečer.

Dopravu z diaľnice odklonia na vetvy diaľničnej križovatky Liptovský Hrádok.

Obchádzky pre miestnu dopravu budú komplikovanejšie. Z Liptovského Hrádku sa do Vavrišova, či Pribyliny ľudia dostanú cez Liptovskú Kokavu a tamojší most cez rieku Belá. Most môže využívať len osobná doprava. Autobusy cestujúcich pred mostom vyložia, tí po ňom prejdú peši. Na druhej strane mostu nastúpia do druhého autobusu.

Nákladná doprava bude musieť rátať s výraznejšou obchádzkou cez Liptovský Hrádok po ceste I/18 cez Hybe až do Tatranskej Štrby. Pod Štrbským Plesom potom odbočia na Podbanské.

Diaľnicu by mali opätovne otvoriť v sobotu ráno o 6. hodine, cestu druhej triedy pod diaľničným mostom v nedeľu o 6. hodine ráno. V prípade nepredvídateľných komplikácií počas búrania diaľničného mosta stavebníci a diaľničiari bezodkladne oznámia potrebu predĺženia uzávierky cesty pod diaľničným mostom.