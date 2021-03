Diaľničiari začali búrať most Podbanské

Diaľnicu v úseku úplne uzavreli, ak pôjde všetko podľa plánu, dopravu spustia v sobotu ráno.

26. mar 2021 o 20:23 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Národná diaľničná spoločnosť začala búrať ľavý most Podbanské na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku. Búracie práce sa začali v piatok večer, trvať by mali do soboty rána 6:00.

Dopravu z diaľnice presmerovali, po skončení búracích prác ju znova vrátia na pravý most.

Cestu druhej triedy, ktorá vedie popod diaľničný most úplne uzavreli, domáci musia využívať obchádzku cez Liptovskú Kokavu a Dovalovo.

"Búracie práce budú trvať celkovo 9 týždňov, dnes v noci zbúrame mostnú konštrukciu. Sutina, ktorá pri búraní vznikne, sa bude odvážať," informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Most Podbanské pri Liptovskom Hrádku je prvým diaľničným mostom v sieti slovenských diaľnic, ktorý musia zbúrať a postaviť nanovo. Dôvodom bol jeho nevyhovujúci technický stav.

Diaľničný most na Podbanské postavili v roku 1985, v roku 2016 ho diaľničiari chceli najprv len opraviť.

"Pri prieskume sme zistili, že betón je veľmi poškodený, potrebovali sme zistiť, prečo je až taký poškodený a kde poškodenie vzniklo. Zistili sme, že materiál použitý pri výstavbe nebol vhodný a nestaval sa pri správnych klimatických podmienkach," vysvetlila Žgravčáková s tým, že sa rozhodli most zbúrať a postaviť ho nanovo.

Od roku 2018 bol ľavý most úplne uzavretý. Vodiči by sa po novom ľavom moste mali previezť na budúce leto.

Cesta druhej triedy, ktorá vedie popod most, bude úplne uzavretá do nedele. Žgravčáková vysvetlila, že aj neskôr ju budú musieť opäť uzavrieť, no pôjde len o menšiu čiastočnú uzáveru, takže miestnych šoférov to neovplyvní.

"Na pravý most máme naplánovanú komplexnú opravu. Tá bude prebiehať až vtedy, keď bude nanovo postavený ľavý most, aby sme zbytočne neovplyvňovali dopravu na diaľnici."

NDS urobila diagnostiku, tá ukázala, že zaťažiteľnosť pravého mosta zatiaľ vyhovuje. "Nie je poškodený a nie je potrebné robiť takúto komplexnú opravu, teda zbúrať ho a postaviť nanovo."