Nemocnici chýba krv

Ružomberská vojenská nemocnica má akútny nedostatok všetkých negatívnych krvných skupín.

29. mar 2021 o 9:31 Ľubica Stančíková

RUŽOMBEROK. Ústredná vojenská nemocnica sa obracia na všetkých darcov krvi s prosbou o pomoc.

"Momentálne evidujeme akútny nedostatok všetkých negatívnych krvných skupín- predovšetkým krvnej skupiny O negatív," informovala Petra Dišková, hovorkyňa nemocnice.

Od 6. októbra 2020 nemocnica darcov krvi objednávana presný čas na telefónnom čísle 044 438 2401.

"Objednávanie každý pracovný deň v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod. Darovanie je možné každý utorok a štvrtok, v čase od 07:00 do 10:00 hod," vymenovala Dišková s tým, že možný je aj individuálny odber, teda mimo bežné odberové dni. "Presný termín si darca môže dohodnúť telefonicky."

Súvisiaci článok Situácia sa na Slovensku zlepšuje, na Liptove ešte nie Čítajte