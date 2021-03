Prezidentka prijala Petru Vlhovú

Talentovaná Liptáčka darovala prezidentke dres a lyže.

30. mar 2021 o 16:24 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok oficiálne prijala celkovú víťazku Svetového pohára alpských lyžiarok Petru Vlhovú.

Slovenská lyžiarka jej pri tejto príležitosti darovala červený dres zo záverečnej súťaže na finálovom podujatí SP vo švajčiarskom Lenzerheide a lyže, hlava štátu si poťažkala trofej, z ktorej zisku sa krajina raduje prvýkrát v histórii.

Dvadsaťpäťročná Slovenka sa týždeň po návšteve Bratislavského hradu dočkala prijatia v Prezidentskom paláci.

"My sme spolu telefonovali bezprostredne po posledných pretekoch, ale je mi veľkou cťou, že aj takto osobne vám môžem ešte raz pogratulovať a zároveň sa poďakovať za skvelú reprezentáciu Slovenska. Myslím si, že vaše víťazstvo prišlo na Slovensko ako skvelá a dobrá správa v ťažkých časoch a potešila práve v tejto dobe veľmi veľa ľudí. Viem, že možno v porovnaní so súperkami ste nemali úplne najjednoduchšie podmienky pre vykonávanie športu, o to obdivuhodnejší je váš výsledok. Je za tým určite mnoho práce, odhodlania, úsilia, pevnej vôle, talentu, ale aj lásky k lyžovaniu," povedala prezidentka SR, ktorá privítala aj Vlhovej

Súvisiaci článok Petra Vlhová chce zabojovať o veľký glóbus Čítajte

rodičov, brata Borisa či ďalších členov realizačného tímu, hlavného trénera Livia Magoniho či jeho asistenta Mateja Gemzu.

"Na tejto ceste vás podporovala vaša rodina, vaši blízki, boli vám oporou, viedli vás k lyžovaniu, boli a stále vám sú nápomocní. Rovnako váš realizačný tím, vaši tréneri, ktorí vás priviedli k víťazstvu. Aj vám všetkým patria moje slová vďaky a uznania. Môžete byť v zložitej situácii vzhľadom na všetky tlaky, očakávania a túžby vašich fanúšikov. Možno sa tieto túžby a očakávania sústreďujú práve na ten ďalší bod, ktorým budú zimné olympijské hry. Chcem vám povedať, aby ste sa nebáli toho, že by ste nás mohli sklamať. Úspech, ktorý ste dosiahli, je taký úžasný, že vy nás už sklamať nemôžete. Môžete nás iba potešiť a ja vám v tom budem držať palce," dodala Čaputová.

Vlhová vo svojom príhovore zdôraznila, že historický triumf si praje využiť na rozvoj nových generácií lyžiarov:

"Pre nás je morálna odmena, že tu môžeme byť. Celý môj tím, moja rodina, celé Slovensko ma podporovalo a držalo mi palce. Veľmi sa tešíme, pre mňa je to veľký úspech, celé roky som makala, aby som mohla vyhrať krištáľový glóbus. V prvom rade by som túto eufóriu chcela venovať mládeži, pretože to je naša budúcnosť. S mojou rodinou, ak to čas umožní, by sme chceli založiť nadáciu pre deti. Aj o tomto by som sa chcela s pani prezidentkou rozprávať. Viem, aké ťažké to bolo pre mňa, veľmi by som chcela pomôcť mladým, tento úspech pomohol veľa deťom športovať a lyžovať. Teším sa, že môžem byť dobrý vzor a hlavne reprezentovať Slovenskú republiku."