Mesto Liptovský Hrádok nakúpilo rýchlotesty pre školákov

Žiaci by sa mali otestovať pred návratom do školy po veľkonočných prázdninách.

31. mar 2021 o 13:27 Ľubica Stančíková

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. „Nie je cieľom tento test nikomu vnucovať ani dávať rozkazom. Zodpovednosť za seba, svojich najbližších a okolie, ako aj to, či školy opätovne nezatvoríme, máme v rukách my sami,“ vysvetlila Martina Harichová, vedúca odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v

Liptovskom Hrádku

Mesto nakúpilo antigénové rýchlotesty, pri ktorých sa zisťuje koronavírus zo slín. Pre deti je tento spôsob testovania pohodlný, nezaťažuje a nestresuje ich.

Rýchlotesty nakúpili aj s podporou riaditeľov základných škôl na území mesta. Každý žiak prvého stupňa dostane jeden kus testu s návodom, príbalovým letákom.

„Chceli by sme využiť návrat detí do škôl po Veľkonočných prázdninách a požiadať rodičov o vykonanie testu v utorok večer alebo v stredu ráno pred nástupom do školy po prázdninách. Manipulácia je úplne jednoduchá,“ vysvetlila Harichová s tým, že test spĺňa požadovanú smernicu.

Ak sa rýchlotesty zo slín osvedčia, mesto by ich chcelo kúpiť na jednorazové použitie aj pre materské školy.

„ Veríme, že sa nám spoločnými silami a zodpovednosťou podarí zabezpečiť aj naďalej prezenčné vyučovanie,“ uzavrela.