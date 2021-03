Veriaci budú môcť cez sviatky do kostola

31. mar 2021 o 13:42 TASR, Ľubica Stančíková

LIPTOV. Vláda Slovenskej republiky dnes schválila výnimku, ktorá umožňuje cestu z a do kostola za účelom individuálnej pastorácie. Výnimka začne platiť od 1. apríla. Znamená to, že na Veľkú noc budú môcť veriaci prísť do kostola súkromne sa pomodliť.

„Sme radi, že vláda rozhodla legálne garantovať aspoň možnosť individuálnej pastorácie. Z rozhodnutia vyplýva, že cesta do a z kostola dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto bude chcieť, môže sa aspoň súkromne pomodliť v kostole, za dodržania platných hygienických predpisov. Doteraz sa, žiaľ, opakovane stávalo, že polícia kostoly zatvárala," reagoval Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

"Veríme, že po tomto uvoľnení príde čoskoro aj k uvoľneniu zákazu verejných bohoslužieb. Zvažovaná možnosť slávenia v exteriéri je pravdaže lepšia než úplný zákaz,“ povedal Kramara.

Vláda rozhodla, že podmienky výkonu individuálnej duchovnej starostlivosti určí vo vyhláške hlavný hygienik SR.

Parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.