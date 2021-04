Fujary sa učil vyrábať najprv cez internet

Prvú fujaru držal Lukáš Veselovský v rukách, až keď si ju vyrobil. Hudobný nástroj slovenských lúk ho fascinoval natoľko, že sa naplno ponoril do tajomstiev jej vzniku a učil sa sám.

3. apr 2021 o 15:55 Ľubica Stančíková

BOBROVEC. Do výroby sa 34-ročný lesník, rodák z Liptovských Kľačian, ktorý žije s rodinou v Bobrovci, nepustil razom. Cestu si hľadal postupne. Po tom, ako doštudoval vysokú školu, sa začal zaujímať o fujary ako hudobný nástroj. Nepoznal pritom nikoho, kto by na fujare hral alebo ich vyrábal.

Lukáš prestal fajčiť a zistil, že nevie, čo s rukami. Zobral do nich odložený kus bazového dreva, ktorý si raz v zime odrezal v lese. Začínal s tým, že postupy si študoval na internete.

Je to pre neho spôsob, ako sa odpútať od starostí všedného dňa.

„V žiadnom prípade by som sa neoznačil za výrobcu, je to pre mňa koníček. Stále sa učím, teším sa, keď fujaru dokončím, keď prídem na niečo nové, vidím a počujem, že je to stále lepšie.“

Pomohli Michal Filo a Vladimír Grieš

Po tom, ako si na internete naštudoval ako samouk všetko, čo bolo možné, prihlásil sa do Banskej Bystrice na kurzy Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré viedol celoslovensky známy fujarista Michal Filo z Heľpy. Lukáš chodil na vruborez a výrobu lyžíc.

„Veľa sme sa pri tom rozprávali o výrobe fujár, potom som si to doma skúšal a vyrobil svoju prvú fujaru. S malou dušičkou som ju zobral za majstrom Vladimírom Griešom z Krmeša. Patrí medzi špičku v oblasti výroby aj výzdoby fujár. Usmernil ma, poradil, trpezlivo a ochotne mi poukazoval rôzne finty. Nie každý výrobca je ochotný sa podeliť so skúsenosťami, som mu preto veľmi vďačný.“