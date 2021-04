Tatran sa stal novým lídrom

V stredu si mikulášsky Tatran zmeria sily s bratislavským Slovanom.

4. apr 2021 o 19:30 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V šlágri 23. kola druhej najvyššej futbalovej súťaže sa v sobotu (3. 4.) stretli proti sebe dva prvé tímy tabuľky, kde MFK Tatran Liptovský Mikuláš privítal na svojom ihrisku futbalistov banskobystrickej Dukly.



Vo veľmi vyrovnanom stretnutí, no pomerne chudobnom na vyložené gólové šance, pretože silná obrana na obidvoch stranách nedovoľovala útokom k ráznejšej kombinácii, mal v prvom dejstve miernu prevahu domáci tím. A práve Liptáci dokázali preraziť obranné hradby tesne pred odchodom do šatní. V 42. minúte vypálil na bránu spoza šestnástky Dragan Andrič, lopta sa pred bránou odrazila k Adriánovi Káčeríkovi a ten pohodlne skóroval. O víťazovi napokon rozhodol tento jediný gól zápasu. A aj keď v druhom dejstve sa prevaha na ihrisku mierne otočila v prospech hostí, ktorí dokonca v záverečných 15 minútach vyvinuli značný tlak, nedokázali však skórovať.



Tatran si tak na konto pripísal dôležité tri body, čím preskočil doterajšieho bystrického lídra. Na čele tabuľky má jednobodový náskok práve pred Duklou.

K značnej futbalovej kvalite stretnutia prispel aj jeden z najlepších slovenských rozhodcov „navrátilec“ Ivan Kružliak.



Povedali po zápase:

Tréner Liptákov Marek Petruš:

„Chceli sme vyhrať, chceli sme sa konečne posunúť na miesto, po ktorom túžime. Na jednej strane som veľmi spokojný s výsledkom. No na tej druhej som mierne sklamaný z výkonu. Čakal som, že predvedieme trošku lepšiu hru. Ale teraz to už vôbec nevadí, vyhrali sme – a to je dôležité. Náš cieľ bol splnený. Áno, čakal som, že v tom druhom polčase súper zvýši svoje snaženie na skorigovanie stavu, čo sa aj potvrdilo. Ale ustáli sme to a tri body sú naše.“

Mikulášsky kapitán Richard Bartoš:

„Bol to úplne iný zápas ako v jesennej časti, kde padlo až 8 gólov. Oba tímy sme si uvedomovali dôležitosť tohto stretnutia. To sa prejavilo aj na taktike našej i súperovej, kde si každý tím vypracoval po jednej, možno dvoch šanciach. Nám sa podaril streliť gól, súperovi nie. Po prestávke sa na nás viac tlačili, ale tlak sme ustáli. Dali sme do toho všetko. Nevravím, že sme boli lepším tímom, ale mali sme asi viac šťastia a zvíťazili sme.“

Bartoš k stredajšiemu zápasu proti Slovanu povedal, že je to takpovediac stretnutie za odmenu a verí, že každý, kto dostane šancu hrať, sa bude chcieť ukázať v čo najlepšom svetle.

Strelec jediného gólu Adrián Káčerík:

„V prvom rade sme šťastní, že sme ho zvládli. Na stretnutie sme sa dôsledne pripravovali počas uplynulého celého týždňa. K tomu gólu. Predovšetkým to je zásluha celého tímu, nie len moja. Už po strele Dragana som myslel, že to bude gól a keď som videl, že sa lopta odrazila mojím smerom snažil som sa ju bezpečne dopraviť do brány. Dnešné víťazstvo si užijeme, ale nezabúdame, že treba solídnymi výkonmi pokračovať aj naďalej.“

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 (1:0)

Góly: 42. Kačerík, ŽK: 43. D. Krčík, 54. R. Bartoš, 82. Laura – 51. Polievka

Rozhodcovia: Kružliak – Ádám, Borsányi

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – Janec, A. Krčík (78. Laura), Kačerík (90. A. Bartoš), Gerát (78. Kim), Václavík, R. Bartoš, Kotora, Voško, Andrić (68. Staš), D. Krčík, Náhradníci: Slaniniak – A. Bartoš, Staš, Mastiš, Laura, Kim, Holub

Mikulášsky Tatran odohrá už zajtra v stredu (7. 4.) náročný zápas Slovnaft Cupu, proti bratislavskému Slovanu. Stretnú sa tak prvé tímy druhej a Fortuna ligy.

Stretnutie sa odohrá na štadióne v Senci. S čím pôjde do zápasu Mikuláš?

„Dátum tohto stretnutia je nie moc v dobrom termíne. Máme za sebou náročný zápas s Bystricou a v sobotu nás čaká ďalší – Skalica. A v strede týždňa spomínaný Slovan. To znamená, že na nejaký oddych moc času neostáva.

Samozrejme, že naša priorita je druhá liga, ale proti Slovanu sa budeme snažiť uhrať dobrý výsledok,“ ukončil tréner Marek Petruš.

Tabuľka po 23. kole:

1.Lipt. Mikuláš 22 15 4 3 46:20 49

2.B. Bystrica 22 15 3 4 60:30 48

3.Skalica 22 12 6 4 45:27 42

4.Podbrezová 21 13 2 6 43:18 41

5.Košice 21 11 2 8 28:24 35

6.Petržalka 21 8 6 7 28:26 30

7.Púchov 21 9 3 9 28:29 30

8.Komárno 21 8 4 9 19:28 28

9.Žilina 22 7 5 10 44:39 26

10.D. nad Váhom 22 6 7 9 21:26 25

11.Šamorín 20 7 3 10 25:27 24

12.Trebišov 18 6 5 7 29:32 23

13.Bardejov 20 4 8 8 17:28 20

14.Slovan-B 21 5 0 16 25:57 15

15.Poprad 22 3 0 19 20:67 3

