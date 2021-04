Boris Vlha ide po hlavnej lyžiarskej sezóne do montérok

„Mnohí to o mne nevedia, ale ja po sezóne normálne pracujem.“ Veľmi dôležitým článkom takmer od začiatku úspešnej kariéry lyžiarky Petry Vlhovej je aj jej brat Boris Vlha, ktorý patrí k pevnej kostre Vlha Teamu od jeho počiatku.

5. apr 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Tohtoročná úspešná lyžiarska sezóna nebola tá najlepšia len pre Vlha Team, ale aj pre celé Slovensko. Veď Petra Vlhová prepisovala históriu v podobe zisku veľkého krištáľového glóbusu pre najlepšiu lyžiarku sveta, čo sa podarilo ako prvej Slovenke v histórii slovenského lyžovania.



K tomuto skvelému úspechu sa pričinil aj celý tím, ktorý počas celej sezóny pracoval pre Petru. Pevnou súčasťou tohto tímu, je už od začiatku aj brat Petry Vlhovej Boris, s ktorým sme sa rozprávali nielen o sezóne.



Ako hodnotíte tohtoročnú sezónu z Vášho pohľadu?

Samozrejme, že z celkového hľadiska bola jedna z najlepších sezón. Aj keď ten stred sezóny bol kadejaký, trošku sa nedarilo. Ale cieľ získať glóbus nám vyšiel, takže hodnotím ju na výbornú.



Spomínalo sa, že niektoré tímy sa k vám niekedy nezachovali príliš športovo. Vnímali ste tento fakt aj Vy?

Už pred sezónou nám Livio (hlavný tréner, pozn. redaktora) vravel, že keď budú dobré výsledky, príde nejaká takáto negatívna odozva od iných silných tímov. Aby sme boli na to pripravení. Spočívalo to najmä v tom, že na ich domácich kopcoch nám nie vždy dovolili trénovať na hlavnej zjazdovke. Bolo to také zvláštne.



O Petre sa toho už popísalo mnoho. Prejdime trošku k Vám. Spoznávajú Vás ľudia, fanúšikovia aj na ulici?