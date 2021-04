Okres Liptovský Mikuláš si polepšil, Ružomberok zatiaľ nie

Od budúceho pondelka sa v okrese menia pravidlá.

7. apr 2021 o 8:20 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Ministerstvo zdravotníctva v utorok podvečer zverejnilo aktuálny vývoj pandémie na Slovensku. Na jeho základe sa upravujú pravidlá v jednotlivých okresoch.

Od budúceho pondelka 12. apríla prechádza okres Liptovský Mikuláš zo súčasnej bordovej do červenej farby. Znamená to, že obyvatelia okresu budú potrebovať nie 7-dňový test, ale 14-dňový. Rodičia detí, ktoré chodia prezenčne do školy či škôlky budú stále potrebovať nie starší ako 7-dňový negatívny test. Situácia sa v okrese zlepšuje.

Susedný okres Poprad je stále v čiernej farbe, čo znamená najvyšší stupeň varovania.

Okres Ružomberok aj naďalej zostáva v bordovej farbe, situácia je stabilizovaná. Ľudia budú potrebovať stále nie starší ako 7-dňový test, netýka sa to vychádzok do prírody v rámci okresu.

