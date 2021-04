Najväčší filozofi sú Božok, Jakub, Lukáč a Hančík

Na piatom futbalovom poschodí, čo sa týka celkovej hierarchie, má Liptov troch svojich zástupcov – Bešeňovú, Švošov a Likavku. S kapitánmi týchto mužstiev V. ligy sme bližšie nakukli do ich kuchýň formou futbalového bonzáčika.

7. apr 2021 o 17:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

LIPTOV. Skvelú jesennú časť, žiaľ, (zatiaľ) seknutú pred poslednými dvomi kolami, majú Bešeňovčania. Zverenci hrajúceho trénera Jozefa Kapláňa trónia na čele 14-členného pelotónu so ziskom 28 bodov (9 víťazstiev – 1 remíza – 1 prehra) s päťbodovým plusom pred Oravskou Jasenicou. Smelo možno povedať, že pri termálnych prameňoch vyskladali najlepšie mužstvo v súťaži, ktorého veľkým ťahúňom je bývalý prvoligista Štefan Zošák.

K postupu, podľa novelizovaného súťažného poriadku, by Bešeňovčanom, samozrejme, ak si udržia líderské postavenie, stačilo odohrať v súťaži ešte aspoň dve kolá.



Značnou hráčskou kvalitou disponuje aj štvrtý 20-bodový Švošov (6 – 2 – 3) s hrajúcim koučom Tadeášom Lakom. Tento tím má určite na viac, lenže v jeseni pykal za karty a maródku. Na ôsmej pozícii sa nachádza Likavka so štrnástimi bodmi (4 – 2 – 5).

V dedine s týmto postavením vládne viac-menej spokojnosť. Takisto mužstvo, ktoré viedol, zároveň aj brankár Adrián Drígel kvárili zranenia. Stred tabuľky, asi tak znela predsezónna vízia pod hradom Likava.



Viac než fakty či nejaké štatistiky sme sa o našich zástupcoch v V. lige dozvedeli od ich hráčov s kapitánskou páskou.

OŠK Bešeňová

Mário Janiga, kapitán

-Najviac sa háda s rozhodcom: Tomáš Baďo. Nikto nechápe, čo ten chlapec vyvádza.

-Najväčší brusič: Tomáš Pažítka, odkedy prišiel medzi nás, je problémový. Asi ho poznačila sezóna vo Švošove.

-Najlepšie kope penalty: Bol by to Adam Sabaka, lenže nechce sa mu tak ďaleko ísť.

-Slabšiu nohu má na okrasu: Sem patrím ja, čo sa týka druhej nohy, jednoducho, celé zle. Podobne však je na tom i Števo Zošák, hoci štandardky zahráva oboma nohami.

-Často prehráva v bagu: Paľo Pepucha, dopletie si nohy i náš celý kolotoč.

-Najväčší filmárik: Oscarový herec Maťo Maďarec.

-Zahodí aj nemožné: Všetci sme v tejto kategórii na rovnakej úrovni, nikto zvlášť nevyčnieva, azda Tibor Malenka, keď nastúpi.

-Najčastejšie mešká: Hrajúci tréner Jožko Kapláň, aj štyri hodinky, pričom