S futbalom začínal už ako šesťročný doma v Liskovej

Oficiálneho aktu uvedenia do Siene slávy Liptovského futbalového zväzu sa nedožil. Ocenenie za svojho otca, niekdajšieho futbalistu, potom trénera, funkcionára a skvelého človeka Štefana Šeffera, prevzal jeho syn Štefan Šeffer ml.

9. apr 2021 o 17:00 Ján Svrček

Súvisiaci článok Do dôchodku bol vo veľkom futbale, dnes dohliada na mládež v Bešeňovej Čítajte

LISKOVÁ. „Čo robil, tak vždy robil naplno. Bol veľký poctivec. Keď bol predsedom JRD Pod Chočom v Liskovej a tiež kopec času venoval futbalu, tak sme ho veru skromnejšie doma vídali,“ zaspomínal si, avšak plne s láskou, na svojho otca Š. Šeffer, ml., ktorému v mladosti takisto učarovala kožená.

Domáca kariéra

Š. Šeffer senior, ktorý sa narodil 19. októbra 1932, s futbalom začínal ako 6-ročný doma v Liskovej. V rodnej obci hrával do odchodu na strednú školu, keď zamieril do Svitu. Dvojročnú základnú vojenskú službu si odkrútil v Dukle Kroměríž. Po českej misii nasledoval návrat domov. V súťažnom ročníku 1955/1956 bol pri významnom míľniku najpopulárnejšieho športu v dedine, a to zisku titulu Preborník Žilinského kraja. Do Liskovej vtedy merali cestu mužstvá Považskej Bystrice, Dubnice, Martina, Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Liptovského Mikuláša, Krásna nad Kysucou, Vrútok či Žiliny B.

Pokračoval pod Čebraťom

„V roku 1958 otca oslovili funkcionári z Ružomberka. Odi-šiel spolu s Jozefom Boroňom. V tom čase tamojšie mužstvo posilnil aj brankár Pavel Beluš. Počas jeho druhej ružomberskej sezóny mužstvo bolo veľmi blízko postupu do II. ligy. Ďalšou