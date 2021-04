Tatran utrpel prvú jarnú prehru a prišiel o vedenie

Futbalisti mikulášskeho Tatrana majú po sobote (10. 4.) prvú ligovú prehru v jarnej časti súťaže. Na ihrisku súpera v Skalici podľahli tretiemu tímu tabuľky 3:0, čím po týždni prišli o vedenie v II. lige.

11. apr 2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V 24. kole II. futbalovej ligy dovtedy prvý tím tabuľky MFK Tatran Liptovský Mikuláš vycestoval na zápas do Skalice. V úvodných dvadsiatich minútach zápasu boli Liptáci veľmi aktívni, avšak nepodarilo sa im vo viacerých vyložených gólových šanciach streliť gól. Neskôr nastúpila Skalica a po prvom góle Mizeráka a dvoch góloch Daniela Šebestu zaklincovala prehru Liptákov 3:0.

MFK Skalica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:0 (1:0)

Góly: 24. D. Šebesta, 59. D. Šebesta, 69. Mizerák, ŽK: 77. R. Bartoš

MFK Tatran: Luksch – Janec, A. Krčík, Kačerík (82. Um), Gerát (82. Kim), Václavík, R. Bartoš (82. Holub), Voško, Laura (66. Kotora), Andrić (66. Staš), D. Krčík, Náhradníci: Mikušiak – A. Bartoš, Staš, Kotora, Um, Kim, Holub,



Priebeh zápasu: Mikuláš nastúpil do stretnutia aktívnou hrou. Do vedenia mohol Liptákov poslať už v 9. minúte Voško, ale ten po rohovom kope iba opečiatkoval brvno skalickej brány. Mikuláš aj naďalej pokračoval v dominantnej hre a súperovu obranu trápil neustálymi útokmi. V 23. minúte sa do dobrej gólovej príležitosti dostal Kačerík, ale jeho nebezpečná strela z hranice pokutového územia tesne minula bránu domácich. O minútu sa potvrdilo nedáš-dostaneš a padol prvý gól stretnutia. Mizerák prihral do pokutového územia dobre postavenému Šebestovi, ktorý strelou z prvej poslal loptu za chrbát brankára Lukscha.

Po inkasovanom góle boli hostia z Liptova otrasení a hra sa vyrovnala. Pred koncom prvého polčasu mohol ešte navýšiť vedenie domácich Baumgartner, ale jeho zakončenie išlo ponad bránu Liptákov.



Po zmene strán sa obraz hry z konca prvého polčasu nezmenil. Hralo sa najmä v strede ihriska s množstvom osobných súbojov. Prvú šancu druhého polčasu na skórovanie si vypracovali v 59. minúte domáci a svoju príležitosť aj využili. Šebesta dostal loptu do ťažkej streleckej pozície, ale podarilo sa mu ju poslať k vzdialenejšej žrdi a Skalica viedla 2:0. Liptáci sa neustále pokúšali nájsť recept na domácu obranu, no neúspešne. Skalica svojho súpera vysoko napádala a robila mu problémy v rozohrávke. V 69. min. Liptáci opäť ťahali loptu zo svojej siete, keď zahrával rohový kop Mizerák. Od rohovej zástavky vyslal loptu smerom k bráne a tá aj za pomoci silného vetra opäť skončila v sieti Mikulášanov.

Tatran tak prišiel o jarnú neporaziteľnosť i o dôležité body, čím prišiel aj o vedenie v II. lige. Do vedenia sa tak opäť dostala Banská Bystrica.



Povedal po zápase

Tréner Liptákov Marek Petruš: „Dnes sme prehrali doslova kruto. V prvom polčase sme boli lepším mužstvom, no premrhali sme gólové príležitosti v úvodných 20 min. zápasu, kde sme nastrelili aj brvno. Optická prevaha z našej strany tam stále bola, avšak nedokázali sme už poriadne vystreliť na súperovu bránu. Následne nás súper potrestal gólom od aktívneho Šebestu.

Aj keď na predzápasovej porade som hráčom prízvukoval, aby si ustrážili tohto hráča, žiaľ, nepodarilo sa. Samozrejme, že body mrzia, ale ideme ďalej a budem sa snažiť mužstvo pripraviť na ďalšie stretnutie.“

