Úsmevný pohľad do kabín šiestoligových tímov

V dnešnej pandemickej covidovej dobe, keď mnohým športovcom a fanúšikom chýbajú športové podujatia či zápasy, vám prinášame ďalšiu časť „futbalového bonzáčika,“ aby sme si aspoň takouto úsmevnou formou pripomenuli našich futbalistov. Tentokrát sa pozrieme na 6. ligu.

12. apr 2021 o 17:00 Tomáš Kučera, Ján Svrček

LIPTOV. Pripomeňme si futbalistov šiestej ligy, v ktorej po jesennej neúplnej časti sú na prvom mieste hráči Liptovského Jána. Niektorí kapitáni jednotlivých tímov nám toho prezradil viac, iní zas menej. Chýba len Pribylina, pretože sa „rozpadli“.

TJ ŠTART LIPTOVSKÝ JÁN

Kapitánom v prvom tíme tabuľky je Michal Devečka

Najviac sa háda s rozhodcom: Tak tu sa nedá napísať vyslovene jeden hráč, lebo je nás určite viac.

Najväčší brusič: Tažko označiť jedného, lebo u nás sa nebrúsi, ale ak predsa, tak asi Martin Čatloš (Čača)

Najlepšie kope penalty: Jednoznačne Marek Herčut, lebo nikoho k nim nepustí.

Slabšiu nohu má na okrasu: Tak určite je to pravá noha Slávka Ručkaya.

Často prehráva v bagu: Vyslovene jeden hráč to nie je. Je nás viac, ktorým sa dakedy zakrúti hlava.

Najväčší filmárik : Myslím, že by to mohol byť Slávko Ručkay, niekedy keď padá, sa už smeje.

Zahodí aj nemožné: Sem-tam sa stane každému, že niečo zahodí, ale prvý v rebríčku je určite Peter Kumančik.

Najčastejšie mešká: Pri tejto otázke je odpoveď jednoznačná – Peter Kumančík.

Nedáva si servítku pred ústa: Určite náš hundroško a frfloško Martin Malacký.

Má najlepšie historky: Keby neprestúpil pred časom Tibor Koniar, tak určite on, ale teraz je to asi Martin Malacký.

Najväčší filozof: Pán tréner Mirko Droppa, no určite nezaostáva ani Marek Herčut.

Najväčší model či casanova: Je viacej adeptov spomeniem Sláva Ručkaya, Peťa Kumančíka a Mira Droppu.

Robí najväčšie oslavy: Po dobrom a kvalitnom výkone oslávime všetci spoločne.

Je v pohode aj po 10 pivách: To sa nedá povedať, kto konkrétne. Všetci sme hrdinovia, že vydržíme, ale nie vždy sa to podarí.

FC 34 PALÚDZKA

Kapitánom futbalistov v Palúdzke je Peter Kokavec ml.

Najviac sa háda s rozhodcom: Jednoznačne Milan Knapčík (Žaba).

Najväčší brusič: Mišo Bella, on hrá nekompromisne.

Najlepšie kope penalty: Určení sme dvaja, ja a Peter Tkáč.

Slabšiu nohu má na okrasu: Jednoznačne Vilo Glemba, ale pracuje na zlepšení a už je to lepšie a Adam Haluška (hokejista MHK 32 LM) má pravú nohu na podopieranie.

Často prehráva v bagu: Erik Kubík, ale má aj konkurentov.

Najväčší filmárik: Pri každom súboji najviac plačú Mišo Bella a Vilo Glemba.

Zahodí aj nemožné: Takého extra páliča šancí ani nemáme.

Najčastejšie mešká: Myslím si, že je to Roman Benčo – pracovné povinnosti.

Nedáva si servítku pred ústa: Jednoznačne Milan Knapčík (Žaba).

Má najlepšie historky: Máme dvoch – Peter Tkáč a Adam Haluška.

Najväčší filozof: Je to Milan Knapčík (Žaba), ten má na všetko odpoveď a musí mať aj posledné slovo.

Najväčší model či casanova: Náš model je Ján Psotný.

Robí najväčšie oslavy: Sú viacerí, ale nepreháňajú to.

Je v pohode aj po 10 pivách: 10 pív z nášho kolektívu asi nikto nezdrží.

ŠK AGRO BANÍK DÚBRAVA

Kapitán v Dúbrave je Marek Štulrajter (Štulo)

Najviac sa háda s rozhodcom: V tejto otázke je viac dúbravských adeptov. Ale vyhráva Dávid Danaj (Vinco).

Najväčší brusič: Už bohužiaľ nehrajúci bývalý kapitán a tiež vynikajúca podpora tímu Marek Urbanovič.

