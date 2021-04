Hasprovci si priviezli tri cenné body zo Záhoria

V 4. kole nadstavbovej skupiny Fortuna ligy o záchranu futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v Senici 1:0, keď o osude stretnutia rozhodol Regáli.

11. apr 2021 o 18:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Bol to len druhý plnohodnotný bodový zásah Ruže v aktuálnej sezóne mimo svojho hradu. Takisto aj premiérový sa zrodil na Senickej tráve a to 17. októbra 2020 (2:1).



„Hodnotiť sa dá len prvý polčas, v druhom to už bola divočina zo strany domácich. Tí poľovali po našich hráčoch, no rozhodca to netrestal kartami,“ vyhlásil po zápase kouč Liptákov Ján Haspra.

Mojžiš ešte nepochodil

V úvode mali častejšie loptu na svojich kopačkách Záhoráci, ale potom čoraz viac dával sebe vedieť ružomberský kolektív, ktorý sa presadzoval i pridanou futbalovou kvalitou. Prvú obrovskú príležitosť stretnutia priniesla 17. min, keď Mojžiš trielil zoči-voči belgickému gólmanovi Senice Vliegenovi, lenže v tutovke minul ľavý dolný kút súperovej svätyne. „Po rohovom kope domáceho mužstva, nasledoval náš bleskový presun do útoku. Bol tam voľný priestor, nabehol som si, Tichomír Kostadinov ma skvele našiel, žiaľ netrafil som bránu, čo ma veľmi mrzelo. Bola to gólová parketa,“ sypal si popol na hlavu Alexander Mojžiš. „Prvý polčas bol z našej strany naozaj dobrý, no vedeli sme, že po prestávku to bude veľmi ťažké. Senica sa všetkými zbraňami snažila výsledok otočiť, v osobných súbojoch bola veľmi nepríjemná. My sme sa po zmene strán trochu stiahli a skôr sa čakalo na nejaký protiútok,“ pripojil obranca.

V poradí ôsma trefa Regáliho

V 26. min. mal Vliegen plné ruky práce so štipľavým pokusom Brenkusa spoza šestnástky, loptu vytesnal len pred seba, Madleňák pri dorážke pohladil brvno, lenže to do oficiálneho zápisu nešlo, keďže stredopoliarovi MFK bol odmávaný ofsajd. Štyri minúty na to sa už skóre menilo, po peknej akcii, Regáli parádne napol sieť – 0:1. „Pišta Gerec mi perfektne loptu posunul. V tej chvíli som bol sám pred brankárom, hneď prvá myšlienka bola trafiť loptu k žrdi, čo sa aj podarilo. Som veľmi rád, že to padlo,“ opísal napokon trojbodový okamih šťastný Regáli. „Najdôležitejšie však je, že konečne sme zvonku priviezli tri body. Bol to klasický 6 – bodový zápas. Senica poriadne pritvrdila, asi predpokladala, že sa zľakneme. Chvalabohu, ustáli sme aj ťažké súboje. Základom bolo čisté konto vzadu,“ vravel útočník MFK, ktorý v aktuálnej sezóne ôsmykrát skóroval.

Senická snaha o zvrat

Dalo sa čakať, že po príchode zo šatní, Seničania pridajú a zvýšia svoje úsilie. S dôrazom a až s hraničnou agresivitou sa veru nemaznali. Postupne dostávali Hasprovu družinu pod tlak. V 72. min. po rohovom kope Dudu, hlavou zblízka zakončoval Malec, no všetko vyriešil Krajčírik. O chvíľu na to ružomberskú bránu z nádejnej pozície minul Koštál. V poslednej minúte riadneho hracieho času lavička MFK stŕpla, Ljubičić prepasíroval loptu do siete, gól však neplatil, rozhodca Prešinský odpískal Chorvátovi faul. Nádej Senica na bod žila až do naplnenia extra času. Náhradný rozhodca avizoval nadstavenie až šiestich minút a Prešinský pridal ešte ďalších 57 sekúnd.



Teraz ružomberských futbalistov čakajú dva duely pod Čebraťom – 17. apríla proti Pohroniu a 24. apríla so Sereďou.



Povedal o zápase

Ján Haspra, tréner Ružomberka: V prvom polčase, asi od 5. min. som pozoroval návrat k našim starým dobrým výkonom. Bolo tam veľa náznakov zlepšenia, išlo tiež o zvýšenú aktivitu, či behavosť. Od začiatku sme však narazili na súpera, ktorý to preháňal s agresivitou. Druhá polovica priniesla strašne veľa faulov zo strany domáceho mužstva. S pribúdajúcim časom až prehnanej tvrdosti bolo čoraz viac. Napokon obrovskou túžbou sme získali tri cenné body. V druhom polčase sa už futbal nehral. Neviem, prečo rozhodca až toľko minút pridal.“

FC Senica – MFK Ružomberok 0:1 (0:1)

Gól: 30. Regáli, Žlté karty: Addo, Šimčák, Nemec, Ljubičić, Asanović – Mojžiš, Gerec, Brenkus, Krajčirík.

MFK: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Mrva, Mojžiš – Zsigmund – Gerec, Kostadinov (90.+ Filinský), Brenkus (78. Múdry), Madleňák (67. Ďungel) – Regáli (90.+ Boďa).

Tabuľka nadstavbovej časti, skupina o udržanie sa:

1.Sereď 26 8 7 11 27:42 31

2.Pohronie 26 6 11 9 36:37 29

3.Ružomberok 26 7 8 11 34:39 29

4.Nitra 26 7 5 14 26:44 26

5.Michalovce 26 6 8 12 25:47 26

6.Senica 26 6 6 14 24:45 24

