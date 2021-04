Aké pravidlá budú platiť na Liptove od 19. apríla

Otvárajú sa kostoly aj obchody.

13. apr 2021 o 16:37 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Od 19. apríla sa v liptovských okresoch farba na covid automate nemení. Liptovský Mikuláš bude od pondelka v červenom stupni varovania, okres Ružomberok v bordovom. Znamená to, že obyvatelia okresu Liptovský Mikuláš budú potrebovať nie starší ako 14-dňový negatívny test, obyvatelia Ružomberského okresu 7-dňový.

Rodičia detí, ktoré chodia do škôlky alebo školy, potrebujú 7-dňový test bez ohľadu na to, v ktorom okrese chodia deti do školy.

Situácia je v oboch okresoch Liptova stabilizovaná.

V Žilinskom kraji sú všetky okresy s výnimkou Liptovského Mikuláša a Námestova v bordovej farbe.

Situácia na Slovensku sa ale zlepšuje, od 19. apríla je celá krajina v treťom stupni varovania. Znamená to, že do prírody možno ísť aj mimo svoj okres, ale s testom.

Otestovaný človek, alebo ten, ktorý prekonal v ostatných 3 mesiacoch COVID-19, môže navštíviť aj obchod. Tie môžu od 19. apríla otvoriť s podmienkou, že na 15 metroch štvorcových bude jedna osoba.

Otvárajú sa aj kostoly s podmienkou 1 osoby na 15 metroch štvorcových podlahovej plochy. Otvárajú sa aj bazény najviac pre šesť ľudí, múzeá a knižnice. Fungovať môžu už aj hotely a penzióny, zatiaľ bez reštaurácií.

