Mladšie ročníky sa môžu nechať zaočkovať už aj na Liptove

Župa otvorila možnosť vakcinácie aj v Liptovskom Mikuláši pre vekovú kategóriu 40 až 60-ročných.

14. apr 2021 o 8:35 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Mladšie ročníky Liptákov sa v regióne dosiaľ nemali kde zaočkovať. Pokiaľ mali o vakcináciu záujem, štátna čakáreň im ponúkla miesta v Dolnom Kubíne, Brezne, Martine, či Poprade. Liptáci museli za očkovaním cestovať do iných regiónov.

Dôvodom je, že nemocnice na Liptove, teda v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, nemali vakcínu spoločnosti AstraZeneca, ktorou sa podľa očkovacej stratégie vakcinujú mladšie ročníky. Ružomberská nemocnica ňou očkuje len kritickú infraštruktúru, pre zvyšok populácie majú obe nemocnice len očkovacie látky spoločnosti Pfizer.

V utorok večer do čakárne pribudlo očkovacie miesto v Liptovskom Mikuláši, nemocnica bude záujemcov vo veku od 40 do 60 rokov očkovať v sobotu.

Ako vysvetlila šéfka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja Silvia Pekarčíková, robia všetko pre to, aby zabezpečili viac vakcín na ďalšie víkendy. „Všetko závisí od množstva vakcín a personálu,“ povedala.

Liptáci, ktorí sa už do štátnej čakárne na internetovej stránke korona.gov.sk zaregistrovali a chcú ísť do Liptovského Mikuláša, by si mali v registrácii po prihlásení s prideleným PIN kódom doplniť preferované miesto očkovania a začiarknuť aj liptovskomikulášsku nemocnicu.

