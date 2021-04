Keď „horelo“, ratoval mužstvo a potom odchádzal

Smelo možno vyhlásiť, že ide ružomberskú futbalovú legendu. Ján Haspra st. do centra dolného Liptova prišiel v šesťdesiatom ôsmom ako hráč. Po zavŕšení aktívnej kariéry pripojil kopec sezón v role trénera.

14. apr 2021 o 17:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Rodák z Topoľčianok a uznávaný futbalový odborník bol v januári 2020 uvedený do Siene slávy Liptovského futbalového zväzu (LFZ).

Aj česká stopa

„Mňa nikto pre futbal neobjavil, veď na dedine v tom čase azda každý začínal ako futbalista. S loptou sme dokázali stráviť aj celý deň,“ podotkol 82-ročný J. Haspra st., ktorému prvú registračku vybavili v rodnej obci. Už v dorasteneckom veku v Topoľčiankach hrával za dospelých. Ako vojak „záklaďák“ narukoval do Rudej Hvězdy Jihlava. Odtiaľ sa dostal do Zbrojovky Brno, kde sproboval aj najvyššiu súťaž v Československu. S centrom južnej Moravy spojil šesť sezón, aby ďalej prestúpil v roku 1964 do druholigového Kysuckého Nového Mesta.

Bol za tým pekár

Aj na kysuckej adrese zažil veľmi pekné obdobie. Potom už prišiel ružomberský