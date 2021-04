Ak by Liptáčka Martina Dubovská neprestúpila, už by nelyžovala

Na svetových lyžiarskych podujatiach reprezentuje Liptov nielen aktuálne najlepšia lyžiarka sveta Petra Vlhová, ale kvalitnými výkonmi aj Martina Dubovská v českých farbách.

20. apr 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pre niekoho možno menej známa lyžiarka z Liptova Martin Dubovská sa v tohto-ročnej sezóne zaradila medzi top 10 lyžiarok sveta v slalome. Aj keď od narodenia žije na Liptove, háji české lyžiarske farby. Nielen o lyžovaní sme sa rozprávali s Martinou Dubovskou.



Tohtoročná lyžiarska sezóna sa už skončila, ako by ste ju zhodnotili?



Ako najnáročnejšiu z osobnej stránky, ale aj najúspešnejšiu sezónu z pohľadu výsledkov. Som v top 10 na svete v slalome, čo je neskutočné, že sa nám to s tímom podarilo. A nezabúdam ani na umiestnenia, kde som trikrát skončila v top 10 v pretekoch SP. Bolo to skvelé.





Ktoré podujatie vám najviac utkvelo v pamäti a prečo? (pozitívne aj negatívne)



Najobľúbenejšie, čo sa pretekania týka, je pre mňa určite v Levi. Vždy sa tam veľmi teším a užívam si to tam. Možno aj preto, že to tam mám rada, sa mi tam darí. V tohto-ročnej sezóne som sa celkom tešila aj na pre mňa domáci kopec v Jasnej.

Na druhej strane ale bolo to veľmi náročné. Nevedela som, čo môžem od seba čakať. Môj štart v Jasnej bol na pozitívnej vlne aj preto, že som sa tešila z toho, že sa na mňa príde pozrieť celá moja rodina. No napokon to ale dopadlo úplne inak, ako som si predstavovala.

Ale, samozrejme, moje 8. miesto pre maminu bolo veľmi krásne, len keby to mohla vidieť aj na vlastné oči....



Ste Slovenka – Liptáčka, žijete takmer od narodenia na Liptove. Avšak narodili ste sa v českom Třinci? Môžete nám to priblížiť?



Mamina bola Češka a ja som sa v Čechách aj narodila. S ocinom sa stretli na FTVS v Bratislave a potom sa presťahovali sem do Liptovského Mikuláša, kde otec pôsobil ako lyžiarsky tréner a mamina pôsobila na Základnej škole Janka Kráľa ako telocvikárka. Takže automaticky som bola vedená už odmalička k športu a bavilo ma to.



Vaša lyžiarska kariéra sa asi tiež začala na domácich liptovských kopcoch. Ako to teda bolo a ako si spomínate na tieto časy?



Najviac som trénovala na miestnom kopci, ktorý dnes už, žiaľ, nie je v prevádzke, na Podbrezinách. Trénovala som tam takmer každý deň. Vždy sme dali aspoň 10 jázd doobeda alebo niekedy aj poobede.