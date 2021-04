Začína sa medvedia ruja, v lese treba zvýšiť opatrnosť

Odborník odporúča vyhýbať sa lesu ráno večer a v noci.

19. apr 2021 o 14:34 Ľubica Stančíková

LIPTOV. Od polovice apríla až do júla, prebieha medvedia ruja. Informoval o tom Michal Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Návštevníci lesov by mali byť v tomto období obozretnejší, nechodiť do lesa za zníženej viditeľnosti, alebo sa predierať hustými krovinami.

"Aj keď medvedie samce žijú samotárskym životom, v tomto období vyhľadávajú rujné medvedice. Hoci sú medvede v čase ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú, môže v tomto období dochádzať k stretom s človekom, pretože stúpa ich aktivita aj počas dňa. Medveď hnedý patrí k polygamným druhom, samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako tri týždne," vysvetlil Slašťan.

Medveď spoločnosť človeka nevyhľadáva, práve naopak, snaží sa mu vyhnúť. Nebezpečné sú nečakané stretnutia.

"Preto odporúčame obmedziť pobyt v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach s zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy. Riziko stretnutia s medveďom je menšie počas denného svetla a pri pohybe po vyznačených chodníkoch," upozornil Slašťan.

Ako ďalej vysvetlil, medveď má mimoriadne vyvinutý čuch, pomocou ktorého sa orientuje v prostredí, pri vyhľadávaní potravy alebo iných jedincov svojho druhu, prípadne pri zisťovaní nebezpečenstva.

"Dôležitú úlohu pritom hrajú poveternostné podmienky, ročné obdobie a rýchlosť i smer vetra. Čuch najlepšie funguje pri vyššej vlhkosti vzduchu a pri vyššom atmosférickom tlaku. Pri nízkych teplotách jeho výkonnosť klesá. Medvede tak na veľké vzdialenosti rozpoznajú pach opačného pohlavia, ľudí, zdroje potravy i prípadné nebezpečenstvo," dodal.

Podľa Mariána Hletka zo Zásahového tímu medveďa hnedého, sú prípady, kedy nás medveď nemusí zaregistrovať.

„K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Taktiež pred ním nikdy neutekajte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu a s vysokou pravdepodobnosťou by vás dobehol,“ upozornil s tým, že pri pohybe v oblastiach s výskytom medveďa je preto potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré pravdepodobnosť stretnutia s medveďom minimalizujú.