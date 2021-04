V Hybiach si servítku pred ústa nedáva brankár Barbierik

Sme radi, že rubriku „Futbalový bonzáčik“ ste si mnohí čitatelia a fanúšikovia futbalu obľúbili. Ide predovšetkým o pripomenutie si futbalu, v niektorých odpovediach aj so štipkou humoru. V dnešnom vydaní sme sa zamerali na 7. ligu, kde sme oslovili jednotlivých kapitánov tímov.

21. apr 2021 o 15:00 Tomáš Kučera

LIPTOV. Ani jesenná časť v siedmej lige nebola odohraná v kompletnom zápasovom programe. Na čele tak po tejto neúplnej jeseni figuruje tím z Hýb, ktorý ma dvojbodový náskok pred Beňadikovou. Na treťom, respektíve štvrtom mieste sú s rovnakým bodovým ziskom Černová a Part. Ľupča.

TJ TATRAN HYBE

Kapitánom aktuálne prvého tímu 7. ligy v Hybiach je Lukáš Šveda (Quido)



Najviac sa háda s rozhodcom: Vo vypätom zápase každý rozhodcovi uštedrí pár pekných slov navyše, ale najčastejšie sa to stáva nášmu brankárovi Patrikovi Barbierikovi (Papi).



Najväčší brusič: V tomto smere by som znova spomenul Patrika Barbierika, poprípade Martina Dorčiaka (Brčko), ale určite to nie sú typy lámačov nôh.