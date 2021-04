Keď začne historky rozprávať Chovanec, kabína až plače od smiechu

Futbalový Bonzáčik VII. ligy a tretí tým po jesennej časti TJ Máj Černová.

21. apr 2021 o 16:00 Ján Svrček

TJ MÁJ ČERNOVÁ

Kapitánom tretej Černovej po jeseni je Pavol Slovák.



Najviac sa háda s rozhodcom: Určite by sa našlo viac hráčov, no asi najviac tu vidno brankára Mareka Bakoša, ktorý si vie povedať svoje.



Najväčší brusič: Maňo Kovalčík a Tomáš Veselovský, sú to živly, vedia prijať aj rozdať, ale bez zákerností.



Najlepšie kope penalty: Jediný, kto u nás zahráva penalty, je Lukáš Kajan.



Slabšiu nohu má na okrasu: Libor Chovanec má takú dobrú ľavačku, že pravačku prakticky nepotrebuje.