Futbalisti Trnovský a Hrbček by sa uchytili aj v modelingu

Kapitán tímu ŠK Lúčky - kúpele prezradil do futbalového bonzáčika tiež mnoho zaujímavosti.

22. apr 2021 o 16:50 Ján Svrček

Súvisiaci článok V Palúdzke sa tešia zo športových úspechov svojho odchovanca Čítajte

ŠK Lúčky – kúpele

S prezývkou Bunny hrá v Lúčkach futbalový kapitán Martin Banáš.



Najviac sa háda s rozhodcom: V tomto máme silné trio – ja, Stano Vyšný a náš gólman Matúš Mrva často cítime potrebu sa posťažovať. Už sme za našu agilitu nazbierali aj zopár žltých kariet.



Najväčší brusič: Bezpochyby Braňo Hrbček. To je naša najväčšia brúska a zároveň ohromný bojovník. Navyše, počas tejto vynútenej koronapauzy sa zavrel do posilky a momentálne vyzerá lepšie než MMA zápasník. Som šťastný, že hrávam s ním a nie proti nemu.



Najlepšie kope penalty: To budem zrejme ja. Spoluhráč Filip Hrbček čaká už tretiu sezónu na to, aby som nejakú nepremenil a pustil jeho. Dúfam, že sa to dlho ani nestane.