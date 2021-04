Vo Východnej je futbalista, ktorý je náchylný na počasie a klimatické zmeny

V tabuľke na ôsmom mieste v VII. lige po jeseni je Východná.

21. apr 2021 o 17:30 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Ako prišiel futbalový rozhodca k píšťalke Čítajte

TJ DRUŽSTEVNÍK VÝCHODNÁ

Vo Východnej má kapitánske povinnosti pod palcom Rastislav Žiška (Žižo).



Najviac sa háda s rozhodcom: Jaroslav Kráľ (Zajo). Často si to potom zlíznem ja, že som sa mal ako kapitán pri situácii ozvať a nemusel to riešiť on.



Najväčší brusič: Matúš Holík (Noha). Ani na tréningu nevypustí jeden súboj. Mám vďaka nemu občas pocit, že hrám finále Ligy majstrov, jeho tvrdosť, nasadenie a bojovnosť je nákazlivá.



Najlepšie kope penalty: Peter Brezina (Basi) a Michal Cibuľa (Ciba), kopú tvrdo a s rozumom, čo je pri penaltách veľmi dôležité.