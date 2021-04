Kapitán v Iľanove skromne skonštatoval, že práve on dokáže zahodiť aj nemožné

Futbalisti z Iľanovo zimovali na piatom mieste tabuľky.

21. apr 2021 o 18:30 Tomáš Kučera

TJ IĽANOVO



V Iľanove má tím na starosti kapitán Michal Devečka.



Najviac sa háda s rozhodcom: Je nás pár, ale že by to zas niekto nejak dramaticky preháňal, to nie...



Najväčší brusič: Typického brusiča nemáme, ale Ľuboš Kráľ si vie spraviť poriadok.



Najlepšie kope penalty: Kopali sme ich viacerí, ale najlepšie to ide Vladovi Žiaranovi.



Slabšiu nohu má na okrasu: Tu je viac adeptov, ktorí by tu pasovali.