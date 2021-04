Štefka presviedča celý tím, že teraz to konečne padne

Siedma priečka a 16 bodov na konte majú futbalisti z Prosieka.

21. apr 2021 o 19:00 Tomáš Kučera

TJ PROSIEK

Na ihrisku v Prosieku dozerá na svojich aj kapitán Cyril Granát.



Najviac sa háda s rozhodcom: Miro Haláš, má asi najviac žltých kariet za komentovanie rozhodnutí rozhodcov.



Najväčší brusič: Lukáš Vigoda, bezpochyby najrazantnejší hráč nášho mužstva, ale často nás jeho tvrdosť zachráni.



Najlepšie kope penalty: Pavel Štefka, je to trošku „ironické“, pretože mal veľa pokusov, ale z penalty ešte asi neskóroval. No dôležité je, že presviedča spoluhráčov, že teraz to konečne padne.