Najväčší filmárik je Šimovček a potom to ešte aj vyháda

Futbalisti z Uhorskej Vsi postúpili z VIII. do VII. ligy a po jeseni figurujú na 12. mieste.

22. apr 2021 o 17:30 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Pozrite sa, ako hralo vaše družstvo Čítajte

TJ ĎUMBIER UHORSKÁ VES

Dlhoročný kapitán v Uhorskej je Dominik Tomko.



Najviac sa háda s rozhodcom: V našom mužstve má určite prvenstvo v debate s rozhodcom Marek Šimovček, i keď sme tam viacerí adepti, nevynímajúc aj mňa.



Najväčší brusič: Určite sme to my chlapci v obrane, veď si musíme urobiť rešpekt. V brúsení sme naj ja a takisto Janko Hlavaj, ale určite v rámci fair-play.



Najlepšie kope penalty: Penalty sa snažíme nechať kopať hráča, ktorému to ide, ak niekto nedá, skúšame meniť, ale poslednú dobu kopal Tomáš Žila.