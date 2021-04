Na prvú tohtoročnú lyžovačku prišlo do Jasnej množstvo ľudí

Stredisko otvorilo vo štvrtok. Chcú fungovať do začiatku mája.

23. apr 2021 o 11:47 Ľubica Stančíková

JASNÁ. Stredisko Jasná otvorilo svahy na liptovskej strane Chopku už 22. apríla. V prevádzke chce pokračovať aj budúci týždeň, lanovky budú fungovať v závislosti od snehových podmienok a záujmu lyžiarov, predpoklad je do 2. mája.

„Na lyžovanie bude potrebný negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín, prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie všetkých základných preventívnych pravidiel,“ povedal Matej Hulej, manažér obchodu a marketingu TMR na Slovensku.

V stredisku sa lyžuje na severnej, liptovskej strane. Prvú tohtoročnú lyžovačku si do Jasnej prišlo aj vďaka priaznivému počasiu užiť množstvo ľudí.

V prevádzke sú len sedačkové lanovky, nie kabínkové. "Kapacita na sedačkových lanovkách nie je obmedzená, ale zatváranie bublín nie je možné," informuje stredisko na svojom webe. V prevádzke je aktuálne sedem vlekov a lanoviek.

Lyžiari, ktorí si kúpili sezónny lístok a pre pandémiu ho nevyužili alebo ho využili len čiastočne, o svoje peniaze neprídu.

Marián Galajda, PR manažér spoločnosti TMR vysvetlil, že už pred sezónou 2020/21 nastavili systém Šikovnej garancie s presne stanovenými podmienkami kompenzácií v prípade obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 a ďalšími mimoriadnymi udalosťami.

"Klient má nárok na vrátenie prostriedkov do kreditu do svojho GOPASS konta.

Druhou možnosťou je prenos do novej sezóny. Podľa toho, akú mal klient sezónku a koľko dní odlyžoval, sa vypočítal doplatok, za ktorý získa Šikovnú sezónku PREMIUM 2021/22. Majitelia Šikovných sezóniek boli o uvedenej ponuke informovaní emailom," vysvetlil.

Ponuka na výmenu sezónky bude využiteľná len do 30.apríla.

