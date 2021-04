Liptovské slalomy majú reprezentačnú príchuť

Cez víkend v dňoch 24.-25. apríla prebiehajú vo vodnom areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši prvé dôležité preteky vodákov v tohtoročnej sezóne.

24. apr 2021 o 17:15 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Ak by Liptáčka Martina Dubovská neprestúpila, už by nelyžovala Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na vodnom areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši prebiehajú, za veľmi prísnych proti-pandemických opatrení, vodnoslalomárske Liptovské slalomy, ktoré sú zároveň 3. a 4. kolom nominačných pretekov na blížiace sa ME.



Už po víkende spoznáme nové zloženie slovenského reprezentačného tímu vodných slalomárov, ktorí sa predstavia na tohtoročných majstrovstvách Európy. Tie sa uskutočnia 6. až 9. mája 2021 v talianskom stredisku Ivrea. ME zároveň rozhodnú o definitívnych menách vodákov, ktorí budú štartovať na letných olympijskych hrách v japonskom Tokiu (istý štart na OH má len kajakár Jakub Grigar).

A v kategórií kanoe žien sa vodáčky budú snažiť vyjazdiť OH miestenku, ktorá v tejto kategórií stále chýba.

VÝSLEDKY - SOBOTA

C1 MUŽI: 1. Slafkovský 92,19/0, 2. Beňuš 94,17/2, 3. Dodok 98,32/4, 4. Dieška 102,82/2, 5. Mirgorodský 104,39/4, 6. Štaffen 106,83/4, 7. Ivanecký 107,77/0, 8. Ľ. Macúš 199,93/54.

C1 ŽENY: 1. Glejteková 105,05/0, 2. Luknárová 108,72/0, 3. Maceková 114,07/2, 4. Z. Paňková 115,77/4, 5. Stanovská 116,32/0, 6. Škáchová 116,51/4, 7. Chlebová 121,45/4, 8. M. Ďurecová 123,15/8.

K1 MUŽI: 1. Grigar 90,17/2, 2. Gonšenica 93,63/0, 3. Halčin 93,87/4, 4. Blaščík 96,56/2, 5. Stanko 96,71/2, 6. Buran 99,91/6, 7. Galovič 100,43/4, 8. P. Mráz 100,58/6, 9. Stanovský 103,96/8.

K1 ŽENY: 1. K. Ďurecová 103,39/0, 2. Z. Paňková 105,71/4, 3. Chlebová 105,97/0, 4. Stanovská 106,58/2, 5. Haššová 106,89/4, 6. Kaliská 109,63/0, 7. Simonidesová 125,15/2.

Súvisiaci článok Boris Vlha ide po hlavnej lyžiarskej sezóne do montérok Čítajte