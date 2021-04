Na Európe sa pôjde o olympiádu, v reprezentácií premiérovo aj Gonšenica

Cez víkend v dňoch 24.-25. apríla prebiehali vo vodnom areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši prvé dôležité preteky vodákov v tohtoročnej sezóne. Nominačné boje rozhodli o účastníkoch na Majstrovstvách Európy, kde budú bojovať o olympiádu.

26. apr 2021 o 8:08 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš oslávil už 60 rokov Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši prebiehali za veľmi prísnych protipande-mických opatrení Liptovské slalomy, ktoré boli zároveň 3. a 4. kolom nominačných pretekov na blížiace sa ME.

„Pustiť vodu do kanála i následné zorganizovanie Liptovských slalomov sme mohli len za dodržanie všetkých protipandemických opatrení. Plus veľmi dôležité bolo ohradiť stavenisko od vodnoslalomovej trate, na ktorej neprebehli žiadne zásahy, čo sme dodržali v plnej miere. A až potom sme mohli pristúpiť k tréningom a následným nominačným bojom. Samozrejme podujatie muselo byť bez divákov,“ objasnil situáciu prezident SZKDV a tajomník mikulášskeho KTK klubu Ivan Cibák.



Na podujatí s nominačnými bojmi nemuseli štartovať už istí reprezentanti, ktorí sú stále v hre o účasť na olympiáde. A i samotné štartové pole bolo veľmi okresané, pretože štart mali povolený len pretekári s istou výkonnosťou, ktorí sú v hre o nominačné boje.



Po víkende teda poznáme nové zloženie slovenského reprezentačného tímu vodných slalomárov, ktorí sa predstavia na tohtoročných majstrovstvách Európy. Tie sa uskutočnia 6. až 9. mája 2021 v talianskom stredisku Ivrea. ME zároveň rozhodnú o definitívnych menách vodákov, ktorí budú štartovať na letných olympijských hrách v japonskom Tokiu (istý štart na OH má len kajakár Jakub Grigar). A v kategórii kanoe žien sa vodáčky budú snažiť vyjazdiť OH miestenku, ktorá v tejto kategórií stále chýba.

Glejteková pod vedením Martikána

Súvisiaci článok Vodáci sú už bez vody, ryby vylovené, začína sa modernizácia Čítajte

Už v sobotu si zabezpečila istú reprezentačnú miestenku kanoistka Simona Glejteková, ktorú trénuje Jozef Martikán, a na vode cenné rady dopĺňa aj olympionik Michal Martikán.

„Michal je kráľ na vode, trénovať s ním je pre mňa obrovská česť a neskutočná motivácia. Keďže sa na tejto Európe pôjde naozaj o veľa, o olympijskú miestenku do Tokia, lepší vzor som ani nemohla mať,“ nadchýnala sa spokojná Glejteková, ktorá vie, čo je potrebné zajazdiť v Taliansku:

„Jedna z nás bude musieť byť proste lepšia ako Poľky a Rusky, nevieme ešte, ako to bude s Ukrajinkami, takže uvidíme, ako to dopadne. No ak chceme zabojovať o OH, budeme do toho musieť dať všetko,“ ukončila.



Svoju zverenkyňu Glejtekovú zhodnotil aj tréner Jozef Martikán.

"Som spokojný, že Sima si to vybojovala v domácej internej nominácii už v sobotu. No dôležité bude, ako bude jazdiť na medzinárodných podujatiach vo svete, kde bude konkurencia o niečo vyššie. V našom tíme po úspešných a kvalitných jazdách máme stále energiu sa posúvať a to, že medzi nás prišlo toto mladé usmievavé dievča, vnímame veľmi pozitívne. Dokonca aj Michal, keď spolu trénujú, sa jej snaží niečo poradiť priamo na vode a ja ich oboch naprávam zas z brehu.“

Grigar, Halčin, Slafkovský aj Beňuš išli tréningovo