Výstava v Kremnici a malá lyžiarska publikácia A. Blahutovej-Droppovej

Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzlová. To sú ohromné slovenské pojmy medzi bránkami v posledných rokoch. Ženské zjazdové lyžovanie pod Tatrami má však aj bohatú a zaujímavú históriu.

28. apr 2021 o 17:00 Ján Svrček

LIPTOV. Aspoň sčasti ju priblížiť súčasnej generácii si kladie za cieľ výstava Ženy a lyžovanie na Slovensku v Kremnici. Expozícia, ktorá sa od decembra 2020 nachádza v Lyžiarskom múzeu v Kremnici, bola pre pandemické opatrenia len uplynulý týždeň sprístupnená verejnosti.



Pri tejto príležitosti sme hovorili so spoluatorkou výstavy, bývalou československou reprezentantkou, prvou pretekárkou z nealpskej krajiny, ktorá vyhrala preteky Európskeho pohára, docentkou na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a takisto členkou Olympijského klubu Liptova Annou Blahutovou-Droppo-vou.



Vieme, že pôvodný zámer s touto expozíciou bola trochu iný, môžete nám to trochu priblížiť?

Výstava po troch mesiacoch mala byť z Lyžiarskeho múzea v Kremnici presunutá do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a sprístupnená verejnosti aj v čase Svetového pohára v Jasnej. Pandémia však tieto plány skrížila. Ja však verím, že v Liptovskom Mikuláši sa nám raz podarí pripraviť vlastnú expozíciu, ktorá bude pohľadom do histórie v našom liptovskom regióne. Veď máme sa čím pochváliť.

Vďaka vám je v týchto dňoch na svete aj knižočka, ktorá je rovnako pohľadom na minulosti. Z akých pohnútok vzniklo toto dielo?

Knihu, ktorú mi vytlačili na Katolíckej univerzite, som napísala v spolupráci s Olympijským a športovým múzeom. Áno, je to návrat do minulosti, spomienky na špičkové slovenské pretekárky i celkový pohľad na ženské lyžovanie.



Každé športové odvetvie písalo vlastnú históriu, čo by ste vypichli z lyžiarskeho životopisu v bývalom Československu a na Slovensku?

Málokto vie, že vôbec prvý národný lyžiarsky zväz v Európe,vznikol práve v Prahe pod názvom Svaz lyžařů v Království českém v roku 1903. Až potom sa rozhýbali Rakúšania či Švajčiari. V roku 1968 sa premiérovo jazdil Svetový pohár v alpských disciplínach a v ďalšej sezóne už zavítal do Vysokých Tatier. Hneď nato sme na Štrbskom Plese usporiadali majstrovstvá sveta v klasických disciplínach. V sedemdesiatom druhom sa u nás konal prvý ročník Európskeho pohára a o dva roky neskôr, ako v prvom socialistickom štáte, finále Svetového pohára mužov a žien v zjazdovom lyžovaní. Marcový ´sveťák´ v Jasnej bol už dvanásty na Slovensku.



Čo posledné obdobia, pred Nežnou revolúciou a po nej?

Roky 1976 – 1988 sa niesli v znamení projektu Podpora výkonnostného a vrcholového športu mládeže a dospelých. Bola to éra veľmi dôležitých a prospešných systémových článkov – športových tried, tréningových stredísk mládeže, stredísk vrcholového športu pri ministerstvách školstva, národnej obrany a vnútra. Takisto fungovali strediská vrcholového športu mládeže. Keď som po zavŕšení reprezentačnej dráhy nastúpila ako metodik do SVŠ Ministerstva