V Hrboltovej je kapitán Bisťo, ktorý ak cíti krivdu od rozhodcu, dá mu to patrične najavo

Po jeseni sú so ziskom 27 bodov na prvom mieste vo VIII. lige futbalisti z Hrboltovej.

27. apr 2021 o 7:00 Ján Svrček

TJ ISKRA HRBOLTOVÁ

Na ihrisku v Hrboltovej je kapitán Peter Bistiak, reagujúci na prezývku Bisťo.

Najviac sa háda s rozhodcom: To budem asi ja. Hlavne, keď cítim nejakú krivdu, no musím priznať, že to mám aj v povahe.



Najväčší brusič: Predtým tom bol Julo Švidroň a teraz Vlado Šimovček, ktorý je neraz tak popletený, že nič iné mu nezostáva, iba protihráča zobrať cez nožičky v našej šestnástke. Zatiahne brzdu, žiaľ, väčšinou vo vlastnom pokutovom území.