Ako sme žili: Zmysel pre hudbu a spev bol Ľubeľcom odjakživa daný

Pozrite sa, ako a čím žila obec Ľubeľa v Československu.

26. apr 2021 o 9:14 (red)

Najstaršia písomná zmienka o už existujúcej dedine pochádza z roku 1278, no podľa obsahu písomných správ možno predpokladať , že osada existovala už pred týmto dátumom.

Do roku 1924 tvorili obec dva samostatné územné celky Kráľovská Ľubeľa (Király Lubela) a Zemianska Ľubeľa (NemesLubela), v tomto roku sa obidva celky zlúčili a vytvorili spoločnú obec Ľubeľa. Najstarší obyvatelia boli poddaní a sluhovia bývalých zemepánov a statkárov.

Nedostatok pracovných príležitostí doma spôsobil, že aj ľubeľskí muži odchádzali za prácou mimo svojich domovov, často i do zahraničia najmä do Maďarska -Šalgotariánu, do Ameriky, či Francúzka . Venovali sa baníctvu, tuneliarstvu, kopáčskym a zemno stavbárskym prácam. Domáci pracovali najmä v poľnohospodárstve, prípadne v továrňach v blízkom okolí.

Po roku 1918 došlo v obci k prevratným zmenám v r.1923 zorganizovali v obci prvé ochotnícke divadelné predstavenie, v r. 1927bola založená nová ľudová hudba mládencov – samoukov, v r. 1932 vznikol dobrovoľný hasičský zbor, v tom istom roku sa začalo so stavbou novej štvortriednej murovanej školy.

Počas povstania sa v obci ustanovil revolučný národný výbor, mnohí ľubeľskí chlapi odchádzali k partizánom. I po ústupe partizánskych a vojenských jednotiek do hôr zostali občania obce v úzkom kontakte s partizánmi. Keď v marci 1945 partizáni napadli v obci nemeckú hliadku a zastrelili 2 nemeckých vojakov, nasledovali represálie. Obec 24. marca 1945 obsadila trestná jednotka SS, nemeckí vojaci zastrelili 4 ľudí, zapálili 6 domov a 19 hospodárskych budov, do koncentračných táborov odvliekli 31 obyvateľov. Obec sa dočkala oslobodenia 4.apríla 1945.

V roku 1948 bola obec elektrifikovaná, v roku 1950 bolo založené jednotné roľnícke družstvo, pripojené k Štátnym majetkom v Liptovskom Mikuláši r. 1965. V rokoch 1957 – 1965 sa v obci nachádzala výrobňa tehál a iného stavebného materiálu; v r. 1971 bol do obce zavedený vodovod, v rokoch 1972-1973bola prevedená úprava miestnych komunikácií, v. r. 1975 zahájená výstavba 2 bytoviek pre pracovníkov ŠM, v roku 1980 v akcii „Z“ výstavba obchodu Jednota.

Postupne sa uvádzali do prevádzky ďalšie objekty, ktoré spríjemňovali život občanom.

Za pomoc a asistenciu ďakujeme starostovi Ľubele Erikovi Gemzickému a kronikárke Márii Kubíkovej z Ľubele.

Seriál Ako sme žili pokračuje obcou Ľubeľa. Predstavili sa v MY Liptovských novinách vo vydaní číslo 15. Najbližšie sa vo vydaní číslo 17, ktoré vyjde 4. mája, predstaví Uhorská Ves.

OBCE, KTORÉ BY RADI UKÁZALI, AKO ŽILI V MINULOSTI, kontaktuje našu redakciu na lubica.stancikova@petitpress.sk