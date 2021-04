Územiu pri vstupe do mesta bude dominovať nová predajňa

Stavebné práce sa už blížia do finále. Potvrdil to primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

29. apr 2021 o 9:23 TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Územiu pri vstupe do Liptovského Hrádku bude dominovať nová predajňa. Stavebné práce sa už blížia do finále. Potvrdil to primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

"Práce sa už ukončujú. Zmena, ktorú si možno všimnúť pri vstupe do mesta, je ozaj markantná. Dôležitým dátumom z pohľadu celej stavby je 26. apríl, kedy sa bude konať posledná potrebná kolaudácia - dopravná," ozrejmil primátor.

Ako samospráva informuje na oficiálnej webovej stránke, v lokalite v týchto dňoch vysadia dreviny a zeleň. Mesto rieši aj odstránenie bilboardu pri moste. Nahradiť by ho mal monument vstupu do Liptovského Hrádku.