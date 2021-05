Tatran zápas rozhodol v druhom polčase

V 27. kole II. futbalovej ligy si MFK Tatran Liptovský Mikuláš zmeral sily s posledným tímom tabuľky FK Poprad, ktorého zdolal výsledkom 2:0.

2. máj 2021 o 11:35 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti druholigového mikulášskeho Tatranu si v sobotu 1. mája poradili so susedným súperom z pod Tatier Popradom. A aj keď v prvom polčase sa hral futbal bez väčšieho náboja v tom druhom už naplno prevzali opraty zápasu domáci hráči a zaslúžene zvíťazili po góloch kapitána Bartoša a druhého strelca Geráta 2:0. Do tabuľky si tak pripísali tri body a stále sú v hre o najvyššiu Fortunaligovú súťaž.

Priebeh zápasu priblížil športový riaditeľ MFK Tatranu Lipt. Mikuláš Ján Papaj:

„Od začiatku zápasu sa naši hráči usadili na polke Popradu, ktorý bránil so všetkými hráčmi na vlastnej polovici. V prvom polčase sa hráčom Tatrana nepodarilo zlomiť obranný val súpera. V druhom polčase sa priebeh hry nezmenil a bolo to o dobíjaní bránky hosťujúceho brankára Maleca. Podarilo sa nám to až v 57.minute nášmu kapitánovi Bartošovi a naše vedenie poistil v 76.minute Gerát. Víťazstvo našich hráčov je zaslúžené, aj keď sa naňho nečakane nadreli. Čakajú nás ešte dva rozhodujúce zápasy v Trebišove a Púchove. Verím že ich zvládneme.“

Povedali po zápase:

Tréner Liptákov Marek Petruš:

„Pre nás to bol veľmi náročný zápas. Možno aj preto, že sme súpera, nakoľko