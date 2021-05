Jazyk ide najlepšie Magurovi, v tom má dar od boha

Po jeseni patrí šieste miesto futbalistom z Liptovských Vlachov. A toto je ich futbalový bonzáčik.

4. máj 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

LIPTOVSKÉ VLACHY

Vo Vlachoch nosí kapitánsku pásku Miroslav Rybársky, prezývaný aj Komár.



Najviac sa háda s rozhodcom: Myslím, že sme to my, hlavne starší futbalisti. U nás asi najviac Rastislav Kurajda, ale má veľkú konkurenciu.



Najväčší brusič: Tak tu mám jednoznačnú odpoveď – Janko Švec, ale všetko v rámci fair play.



Najlepšie kope penalty: Tu by som mal dvoch adeptov – Patrik Hlavatý a Juraj Magura, odkedy k nám prišiel, ešte nikoho nepustil k lopte, zatiaľ, našťastie,