Tretí titul v rade a štrnásty v rámci samostatného Slovenska pre Ružu

Ružomberčanky vyhrali v sobotu piaty rozhodujúci duel finálovej série Niké extraligy basketbalistiek 73:68, keď infarktovú drámu rozuzlilo až posledných dvadsaťdva sekúnd.

3. máj 2021 o 11:00 Ján Svrček

RUŽOMBEROK. Liptovský kolektív sa tretí raz za sebou pod taktovkou trénera Juraja Suju stal domácim šampiónom. V sezóne 2018/2019 zdolal vo finále (tiež) Piešťany 3:0 na zápasy, nuž a vlani sa play-off pre pandémiu koronavírusu nehralo, keď Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sezónu oficiálne zavŕšila po základnej časti, pričom vyhlásila i majstra. V ére samostatného Slovenska je to štrnásty titul podkošovej Ruže. Prvý je spätý ešte s rokom 1993.

O čosi lepšie začali Čajky

Bola to dráma ako hrom! Vzácne vyrovnaná, keď ani jeden tím čo len nenaznačil dáky brejk. Stretnutie spoza oblúka otvorila piešťanská krídelníčka Páleníková (0:3) a keď Miletičová pridala ďalší kôš, posunula skóre na 0:5. Domáca Balkánka Turudičová zareagovala dvojkovým nástrelom (2:5), lenže po trojke Miletičovej, MBK v 3. min. strácal šesť bodov (2:8) a rovnaký rozdiel hlásila tabuľa o chvíľu nato v 7. min. (10:16). Veľmi rýchlo sa potvrdilo, že išlo len o rozbehový, viac-me-nej nič neriešiaci úvod. V 8. min. hostiteľky prvý raz dostala do vedenia Enabosiová, ktorá v sobotu zo všetkých ružomberských hráčok mala najpresnejšiu mušku (21 bodov). „Skóre od začiatku mohlo byť pre nás priaznivejšie, no pustili sme Piešťanom dosť doskokov a niečo aj netrafili,“ podotkla Ružomberčanka Dominika Rusiňáková.

Potom to bolo ťahanie sa o každý „puntík“. V 15. min. Ružomberčanky sa po osembodovej minišnúre dostali na plus štyri body (28:24), lenže v druhej polke tejto štvrtiny stretnutia dovolili súperkám až štyri trojkové koše, a tak polčas skončil „plichtou“ – 35:35. Nič zvláštne sa neudialo ani v treťom dejstve. Raz bol o kúsok vpredu jeden a raz druhý tím.

Gradácia na konci

Za stavu 54:52 sa napínavé divadlo prehuplo do záverečnej štvrtiny. Čajky však v