Futbalové súťaže by sa mohli začať od júna

Núdzový stav sa opäť predĺžil, a tak aj organizácia športových podujatí či zápasov musí byť posunutá, zatiaľ na neurčito. Ako toto predĺženie vníma predseda LFZ Igor Repa?

3. máj 2021 o 6:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Najväčší filozofi sú Božok, Jakub, Lukáč a Hančík Čítajte

LIPTOV. „Viac-menej to ide podľa takej mojej vnútornej predstavy. Verím a dúfam, že koncom mája by sa to mohlo spustiť a mohlo by sa začať s plným tréningom,“ začal rozprávať v úvode nášho telefonického rozhovoru predseda Liptovského futbalového zväzu Igor Repa.



Predseda samozrejme vie, ako aj sám potvrdil, že futbal nemôže začať z jedného dňa na druhý, a teda je potrebný nejaký čas na tréning a zjednotenie kádra po pomerne dosť dlhej dobe, kedy sa nehralo ani netrénovalo.

„Kluby potrebujú istý čas na tréning, nejaký ten prípravný zápas. Reálne to teda vidím na koniec mája, začiatok júna by sme mohli začať.“



Predseda podotkol, že veľkou prioritou bude predovšetkým dohrať jeseň, kde neboli odohraté všetky kolá.

„Súťažný futbalový poriadok je momentálne tak postavený, že keď sa odohrá aspoň polovička súťaží, tak sa môže určiť postupujúci tím alebo na druhej strane zostupujúci. Netreba zabúdať, že všetky tímy musia mať rovnaký počet odohraných stretnutí, to je tiež dôležité.“

Polovica klubov v tom má jasno