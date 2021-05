V Liptovskom Ondreji je najväčší model Kuchárik

Na ôsmej priečke po jeseni sú futbalisti Liptovského Ondreja.

12. máj 2021 o 17:00 Tomáš Kučera

Súvisiaci článok Špecialista na penalty v Ondrašovej je Vilo Stano Čítajte

TJ LIPTOVSKÝ ONDREJ



Kapitánom mužstva v Liptovskom Ondreji je Radovan Grešo, avšak futbalového bonzáčika vyplnil Daniel Jančuš, ktorý, ako nám povedal, je v klube „financmajster“ a ešte stále aj aktívny hráč.



Najviac sa háda s rozhodcom: Tu musíme uviesť, že v posledných rokoch sa v našej lige kvalita rozhodovania zlepšila. V dávnejšej minulosti sa stávalo, že rozhodcovia niekedy tendenčne viedli zápas a chceli ho úmyselne ovplyvniť. To sa už takmer nedeje. Často sa na zápas dostaví iba jeden rozhodca a ten to má naozaj ťažké. Keď má slabší deň a dopúšťa sa chýb, nemá význam sa s ním hádať. Toto si hovoríme aj medzi hráčmi, a tak sa hádkam s rozhodcami snažíme predchádzať. Výsledkom je, že v minulosti sme viackrát získali cenu fair-play.



Najväčší brusič: V súčasnosti najmä Rado Pleva, ale toho súperi príliš nepoznajú. Tí majú obavy najmä z nášho veterána Jana Tolnaya, ktorého poznajú snáď vo všetkých kluboch na hornom Liptove – a to pod prezývkou „Ofo“.