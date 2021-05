Na OH do Tokia ide Grigar, Mintálová, Škáchová a Beňuš

Na vodnoslalomárskych majstrovstvách Európy v talianskej Ivrei sa nezápolilo len o európsky titul, ale rozhodovalo sa aj o olympijských miestenkách.

9. máj 2021 o 22:00 TASR, Tomáš Kučera

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, IVREA. Počas predĺženého uplynulého víkendu (6. – 9. 5.) sa vodný slalomári stretli v talianskej Ivrei, kde prebiehal európsky šampionát. Dôležitosť podujatia podčiarkoval aj fakt, že sa na podujatí starého kontinentu dojazďovali olympijské miestenky.

Piatkový rozbeh i dvanáste zlato pre kanoistov

Preteky európskeho formátu odštartovali už štvrtkové poobedné kvalifikácie, ktoré pokračovali aj v piatok doobeda. Potom prišli na rad tímové súťaže. Tu sa o obrovské prekvapenie postaralo ženské kanoistické družstvo (3 x C1 ž) v zložení Škáchová, Paňková, Glejteková, ktoré vybojovali historicky prvé zlaté medaily v tejto kategórii.



O niečo neskôr prišli na rad kanoisti (3 x C1 m). Ich zloženie Martikán, Slafkovský a Beňuš už takmer viac ako desať rokov valcuje v tímových súťažiach svetovú konkurenciu, a preto sa od nich iné ako zlato ani neočakávalo. Svoje kvality potvrdili a získali už dvanásty titul európskych majstrov v kategórií hliadok 3 x C1 pre Slovensko, v tomto zložení to bol šiesty titul. Pri všetkých dvanástich bol legendárny Martikán.

„Nemali sme inú možnosť, keďže dievčatá vyhrali pred nami fantastickou čistou jazdou. Keby sme to pokazili, znížili by sme hodnotu skvelo vyskladaného tímu. Treba mať šport len rád a sústrediť sa, to je všetko“ povedal Michal.



V pomerne dobrej forme sa ukázali aj kajakári (3 x K1 m) v zložení Grigar, Halčin a nováčik v seniorskom reprezentačnom tíme Gonšenica. Ich spoločná jazda im napokon priniesla 5. miesto.

Výsledky hliadok: ME v Ivrei :

K1ž: 1. Veľká Británia ( Woodsová, Pennieová, Franklinová) 1:45,79 min. (2), 2. Rakúsko ( Kuhnleová, Oschmautzová, Wolffhardtová) +2,19 s (2), 3. Česko (Kudějová, Vojtová, Galušková) +5,81 (4), , ..., 11. SLOVENSKO (Eliška MINTÁLOVÁ, Jana DUKÁTOVÁ, Michaela HAŠŠOVÁ) +59,76 (56)

K1m: 1. Česko ( Prskavec, Hradílek, Příndiš) 1:28,54 min. (2), 2. Nemecko (Aigner, Maxeiner, Hengst) +1,62 s (2), 3. Veľká Británia ( Forbes-Cryans, Clarke, Bowers) +2,31 (2), 4. Taliansko +2,32 (2), 5. SLOVENSKO (Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica) +3,57 (2).

C1ž: 1. SLOVENSKO (Simona Glejteková, Zuzana Paňková, Monika Škáchová) 1:52,22 min. (0), 2. Veľká Británia ( Woodsová, Franklinová, Ogilvieová) +4,29 s (2), 3. Francúzsko ( Delassusová, Priouxová, Hugová) +10,36 (4),

C1m: 1. SLOVENSKO (Alexander Slafkovský, Michal Martikán, Matej Beňuš) 1:31,86 min. (0), 2. Taliansko ( Colazingari, Ivaldi, Micozzi) +4,15 s (2), 3. Slovinsko ( Savšek, Božič, Polenčič) +7,52 (4).

Úspešná premiéra Gonšenicu a miestenka na OH pre Mintálovú

V sobotnom programe šampionátu boli na programe semifinálové a finálové jazdy kategórií kajakárov v mužskom i ženskom kajaku.

Zo semifinále ďalej nepostúpili naši dvaja skúsení kajakári: Matej Halčin skončil pätnásty a už pred pretekmi istý olympionik Jakub Grigar síce figuroval po dojazde do cieľa na druhej priečke, avšak po dodatočnej 50-se-kundovej penalizácií za minutú tretiu bránku bol mimo finálovej desiatky.



„Neviem ani, kde som ju dostal, takže to neviem zhodnotiť. Myslím si, že to bola fajn jazda, nebola to ľahká trať, ak som niekde dostal päťdesiatku, som zvedavý, ako to vyzeralo,“ bola prvotná Jakubova reakcia. Následne ešte dodal:

„Stále sú to majstrovstvá Európy, takže stresy boli, chcel som niečo zajazdiť.“

Česť slovenských kajakárov vo finále tak hájil nováčik v tíme a pri svojom premiérovom štarte na seniorskej Európe skončil vo finále na ôsmej priečke.

Dvadsaťjedenročný Lipták Adam Gonšenica tak bol jediným slovenským zástupcom v elitnej desiatke K1 mužov.

„Musím priznať, že to bolo náročné. Asi prvý raz som pocítil nervozitu, jemne zviazané ruky. Chcel som zájsť bez ťukov, to sa podarilo. Bohužiaľ, niektoré pasáže mi nevyšli, tým pádom bol ten čas horší,“ uviedol debutant pre canoe.sk.

Po mužoch prišiel na rad ženský kajak. Tu sme mali v semifinále Janu Dukátovú a Elišku Mintálovu. Tieto dve ženy si to zároveň rozdali aj o olympijskú účasť v Tokiu. Žiaľ, ženy sa do finále nepozreli.



Eliška Mintálová si však vybojovala miestenku na OH do Tokia, ale tesne jej ušla účasť medzi najlepšou desiatkou. Za postupom zo semifinále zaostala iba o osem stotín, keď bola so štyrmi trestnými sekundami jedenásta. Jane Dukátovej jazda nevyšla a skončila sedemnásta.

Hovorí Mintálová:

„Je to také zvláštne, keďže som skončila jedenásta, ale zároveň som si vypádlovala miestenku do Tokia, takže je to pre mňa veľká emócia,“ povedala Mintálová na facebooku Slovenskej kanoistiky.



ME vo vodnom slalome v Ivrei – sobota:

K1 ženy: 1. Corinna Kuhnleová (Rak.) 91,42 s (0), 2. Eve Terceljová (Slovin.) 91,89 (0), 3. Ricada Funková (Nem.) 95,34 (4), ... v semifinále 11. Eliška MINTÁLOVÁ 99,58 (4), 17. Jana DUKÁTOVÁ (obe SR) 103,27 (2) – nepostúpili do finále

K1 muži: 1. Vít Přindiš (ČR) 81,90 s (0), 2. Giovanni de Gennaro (Tal.) 82,65 (0), 3. Peter Kauzer (Slovin.) 82,92 (0), 4. Vavrinec Hradílek (ČR) 86,06 (0), ... 8. Adam GONŠENICA, semifinále: 15. Martin HALČIN 85,89 (2), 34. Jakub GRIGAR (všetci SR) 132,67 (50) – nepostúpili do finále

Miestenka pre Škáchovú, obrovské sklamanie Slafkovského

Nedeľa v Ivrei patrila kanoe v C1 žien i mužov.

Zároveň v tento deň išlo o veľa. V C1 ženách Slovensko stále nemalo miestenku na letné olympijské hry a práve dnes si ju mohlo dojazdiť.

V mužskom kanoe bol asi najväčší boj, pretože sa rozhodovalo o olympijskej účasti medzi Slafkovským (ten to mal najlepšie rozbehnuté, čo sa bodového zisku týka), Beňušom a Martikánom.

Najprv svoje predstavenie začínali kanoistky. Aj keď sa Slovenkám nepodarilo prebojovať do desaťčlenného finále, podaril sa hlavný cieľ – a tým bolo získať olympijskú miestenku. Na 11. mieste skončila Mikulášanka Monika Škáchová, čím si vy-pádlovala miesto v Tokiu, pretože Ukrajinka Viktorija Usová skončila síce šiesta, čím brala miestenku ona, ale už skôr zobrala miestenku v kajaku, a to posunulo do Tokia práve Liptáčku Škáchovú.



Na rad prišla najnapínavejšia kategória čo sa Slovenska a miestenky na OH týka – kanoe C1 muži.



Veľké sklamanie po semifinále zažíval víťaz kvalifikácie Alexander Slafkovský, ktorý nepostúpil do finále, a tak sa pre neho boj o OH skončil.



„Mrzí ma to, ani neviete ako, za všetkých čo mi držali palce, ale je koniec. Je to ten náš krásny a zároveň ´pííííp´ šport. Jeden valec rozhodol o tom, že som nemal šancu jazdiť finále. Dal som do toho veľa, nevrátilo sa mi nič. Bude to chcieť čas, aby sa zahojili rany, avšak život ide ďalej ako doteraz. Mám úžasnú rodinu a ľudí okolo seba, ktorých som teraz nepotešil, čo mi tlači slzy do očí, ale čas ukáže, na čo to celé bolo dobré. Je načase prehodnotiť životné priority a ciele do budúcna,“ napísal sklamaný Slafkovský na svoj FB profil.



Vo finále si to teda o účasť na OH rozdali Martikán s Beňušom.

Legenda Michal Martikán skončil vo finále na siedmom mieste, avšak na OH tiež nepocestuje, pretože zo šampionátu si vypádloval striebornú medailu Beňuš, čo mu zabezpečilo aj účasť na svojej druhej olympiáde.

Body v internej nominácií: Beňuš 87, Slafkovský a Martikán mali po 83 bodov.



„Škoda, no, jazdilo sa mi celkom dobre, vo finálovej jazde som spravil pár chybičiek, zle som zareagoval na vodu na jednom mieste a stratil som čas. Taký je vodný slalom,“ povedal podľa canoe.sk 41-ročný Martikán.



Na záver bolo citeľné aj veľké sklamanie z úst Stanislava Gejdoša, trénera Slafkovského:

„Celý život chcel ísť na olympijské hry, v konkurencii Mateja Beňuša a Michala Martikána je už interná kvalifikácia taká malá olympiáda... Nech ide najlepší, Sašovi dnes odišla v jednom valci.“



Výsledky – nedeľa:

C1 muži: 1. Gargaud Chanut (Fr.) 87,55 s (0), 2. Matej BEŇUŠ (SR) 88,65 (0), 3. Sideris Tasiadis (Nem.) 89,47 (0), 7. Michal MARTIKÁN (SR) 90,77 (0), ... v semifinále 16. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 92,90 (0) – nepostúpil do finále

C1 ženy: 1. Lazkanová (Šp.) 102,15 s (2), 2. Fišerová (ČR) 102,51 (2), 3. Apelová (Nem.) 104,01 (2),... v semifinále 11. Monika ŠKÁCHOVÁ 115,14 (4), 19. Zuzana PAŇKOVÁ (obe SR) 123,72 (2).

