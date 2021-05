V potravinách si zákazníci mohli načierno kúpiť tabakovú zmes

V predajni potravín na Liptove ponúkali zákazníkom tabakovú zmes neznámeho pôvodu a bez pokladničného dokladu.

14. máj 2021 o 14:29 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V predajni potravín na Liptove ponúkali zákazníkom tabakovú zmes neznámeho pôvodu a bez pokladničného dokladu. Pri kontrole to zistili trstenskí colníci, ktorí na mieste zabezpečili 11 500 gramov tejto sušenej suroviny. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková.



„Colníci z Trstenej našli pri kontrole obchodu s potravinami v regióne Liptova igelitové vrecká naplnené sušenou tabakovou surovinou. Časť z nich bola v

predajných priestoroch a ďalšie sa nachádzali v sklade," popísala hovorkyňa s tým, že baleniam chýbala potrebná kontrolná známka a majiteľka predajne navyše nemala od tovaru ani žiadne doklady o jeho nadobudnutí. Uviedla, že ho kupuje od neznámeho pána, ktorý jej sušený tabak ponúkol už viackrát. Keď sa colníci zaujímali o to, pod akým pomenovaním ho predáva, odpovedala, že tento tovar neeviduje cez online registračnú pokladňu.



Pre viaceré pochybenia, colníci zabezpečili držiteľke 75 balení s celkovou hmotnosťou 11 500 gramov sušenej suroviny a vzorku poslali do colného laboratória, kde prešla odbornou expertízou. Potvrdila, že ide o tabakovú zmes, ktorú je možné naplniť do cigaretovej dutinky a fajčiť. „Majiteľka teraz bude musieť zaplatiť ušlú spotrebnú daň z tabakových výrobkov a zrejme ju neminie ani pokuta za spáchanie správneho deliktu," uzavrela Chríbiková.