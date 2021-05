V čase neistoty ukázali dobrovoľní hasiči z Liptova svoju odvahu

Takmer tri desiatky dobrovoľných hasičov z Liptova ocenili za nezištnú a odvážnu pomoc počas prvej vlny pandémie.

14. máj 2021

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Boli ste priekopníci doby, ktorá sa nezopakuje. Vstupovali ste do neznámej vody. Nevedeli ste, čo budete robiť, ako to budete robiť, ale boli ste ochotní to robiť. Možno to už nezažijete, ani ďalšie generácie. Odznak vám to bude pripomínať. Ostatným ste ukázali, že sa dá pomôcť a dá sa tomu čeliť,“ prihovoril sa Patrik Ferjanc, tajomník územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany dvadsiatim ôsmym statočným dobrovoľným hasičov z Liptova, ktorí pomáhali zvládať prvú vlnu vtedy neznámeho ochorenia COVID-19.

Z rozkazu ministra vnútra si v piatok popoludní prevzali na hasičskej stanici v Liptovskom Mikuláši pamätný odznak, za to, že v čase, keď sa ochorenie ešte len začalo šíriť, si obliekli ochranné oblečenie, nasadili štíty a rukavice a pomáhali, ako vedeli.

Zariadenie fungovalo viac ako dva mesiace

V prvej vlne pandémie odviedli dobrovoľní hasiči z Liptova veľký kus roboty. Minulý rok 11. marca vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu pre šíriacu sa pandémiu koronavírusu.

Na Slovensku vzniklo 65 zariadení, kam boli umiestňovaní ľudia, ktorí sa na Slovensko vracali zo zahraničia a strávili tu najmenej 14-dňovú karanténu. Na

niektorých zariadeniach preberali velenie hasičské a záchranné zbory, jedno z nich bolo aj zariadenie ministerstva vnútra Bystrá v Liptovskom Jáne. Začalo fungovať od 20. marca 2020 a skončilo 30. mája. Jeho kapacita bola 120 ľudí a za celý čas sa v ňom prestriedalo 813 repatriantov.

„Bolo ich treba zaevidovať, ubytovať, zabezpečiť potraviny, lieky, testovanie, ich odubytovanie, odvoz, dezinfekciu priestorov aj personálu. Už od začiatku, keď odišli samaritáni, bolo jasné, že to nedokáže zabezpečiť personál zariadenia či okresný hasičský a záchranný zbor. Preto sme sa obrátili na dobrovoľných hasičov z nášho okresu a niektorí z nich boli ochotní pomôcť,“ povedala Eva Krajčiová, riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši.